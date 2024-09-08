Офіс президента України звернувся до країн Заходу із закликом покарати Іран за поставку Росії балістичних ракет.
Про це керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак повідомив у Telegram. Зокрема, як відзначив керівник ОП, країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана.
"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - наголосив Єрмак.Відео дня
Він підкреслив, що демократії мають відповідати на терор автократій.
"Удари по терористичній Росії - це захист. А захист не є ескалацією", - висловив упевненість Єрмак.
Іран постачає Росії зброю
Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю, в той час, як менш ніж добу тому делегація Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності Росії. Частина бартеру включає в себе відправку ракет, а інша - відправку військових безпілотників у Росію.
Іранський депутат додав, що Іран продає в Росію ракети і отримує долари. Також Іран завдяки партнерству з Росією обходить санкції.