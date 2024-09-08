Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав союзників дозволити Україні знищувати західною зброєю склади з іранськими ракетами на території РФ.

Офіс президента України звернувся до країн Заходу із закликом покарати Іран за поставку Росії балістичних ракет.

Про це керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак повідомив у Telegram. Зокрема, як відзначив керівник ОП, країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана.

"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - наголосив Єрмак. Відео дня

Він підкреслив, що демократії мають відповідати на терор автократій.

"Удари по терористичній Росії - це захист. А захист не є ескалацією", - висловив упевненість Єрмак.

Іран постачає Росії зброю

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю, в той час, як менш ніж добу тому делегація Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності Росії. Частина бартеру включає в себе відправку ракет, а інша - відправку військових безпілотників у Росію.

Іранський депутат додав, що Іран продає в Росію ракети і отримує долари. Також Іран завдяки партнерству з Росією обходить санкції.

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