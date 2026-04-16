США посилюють економічний тиск на Іран на тлі переговорів, – Reuters

США продовжують посилювати тиск на Іран, фактично перекриваючи його морську торгівлю. Це відбувається на тлі дипломатичних контактів, що тривають, та обережного оптимізму щодо перспектив переговорів, повідомляє Reuters.

За даними агентства, американські військові дії, спрямовані на контроль ключових морських маршрутів, призвели до різкого скорочення або повної зупинки руху суден, пов'язаних з Іраном. Вашингтон розглядає ці дії як частину стратегії щодо посилення економічного тиску на Тегеран та обмеження його можливостей у сфері зовнішньої торгівлі та експорту нафти.

Як зазначає Reuters, заходи США супроводжуються розширенням контролю за судноплавством і перехопленням суден, які намагаються вийти з іранських портів. Подібні дії вже призвели до того, що частина танкерів була змушена розвернутися або припинити рух.

При цьому у Вашингтоні заявляють, що метою є не тільки економічний тиск, а й створення умов для переговорів, у рамках яких обговорюються параметри можливого врегулювання конфлікту, зазначається в публікації.

Тим часом у регіоні зберігається висока напруженість і триває блокада Ормузької протоки. Іран уже попереджав про можливі відповідні кроки у разі продовження блокади, включаючи погрози впливу на ключові морські маршрути в Перській затоці, пише видання.

Раніше в Пентагоні заявили, що вже найближчими днями США направлять на Близький Схід тисячі додаткових американських військовослужбовців для посилення тиску на Тегеран на тлі триваючих переговорів. Таким чином Трамп має намір схилити Іран до укладення угоди на своїх умовах.

Крім того, 14 квітня стало відомо, що США та Іран обговорюють можливість проведення другого раунду переговорів для завершення війни на Близькому Сході. Сторони мають намір провести нові переговори до закінчення двотижневого перемир'я. Зустріч делегацій може відбутися в Женеві, оскільки переговори в Ісламабаді (Пакистан) не призвели до прийнятних для сторін результатів.

