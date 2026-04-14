США та Іран планують другий раунд переговорів, вони можуть відбутися в Європі, – AP

Переговори можуть відбутися в Європі.

США та Іран обговорюють можливість проведення ще одного раунду переговорів для завершення війни після того, як переговори в Ісламабаді під керівництвом віцепрезидента Джея Ді Венса не привели до прориву.

За даними Associated Press, сторони хочуть провести нові переговори до закінчення двотижневого перемир'я. Як місце проведення переговорів американські чиновники, крім Ісламабада, розглядають також Женеву.

За даними джерел Bloomberg, чиновники з Туреччини та Єгипту також відіграли роль у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни, що підвищує ймовірність зустрічі в одній з цих двох країн.

Обговорення щодо нового раунду переговорів все ще тривають, а дипломат з однієї з країн-посередників додав, що Тегеран і Вашингтон погодилися на це. І хоча місце та час проведення ще не визначені, переговори можуть відбутися у четвер.

При цьому незрозуміло, чи очікується присутність делегації того ж рівня.

Президент Дональд Трамп у понеділок вранці дав зрозуміти про свою готовність до подальших переговорів, заявивши, що Іран звернувся до США. Трамп заявив журналістам, що "нам зателефонувала інша сторона" і "вони хочуть укласти угоду".

Водночас він продовжує військово-морську блокаду Ормузької протоки, щоб посилити тиск на режим у Тегерані.

Іранці також залишили відкритою можливість для подальших переговорів, заявивши в міністерстві закордонних справ, що розбіжності не будуть врегульовані за один раунд.

Починаючи з 13 квітня, ВМС США планують блокувати доступ до іранських портів і перехоплювати будь-які судна, які платять Ірану за безпечний прохід. Трамп говорив, що в цьому Штатам допоможуть інші країни, але до ініціативи поки що ніхто не приєднався.

Тим часом експерти пишуть, що Трамп таким рішенням сам загнав себе в пастку. Справа в тому, що чим довше Ормузька протока буде закрита, тим сильнішим буде економічний і політичний тиск на США та їхніх союзників. Тому якщо і коли мирні переговори відновляться, позиція Ірану буде вигіднішою, ніж зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: