Посольство США тимчасово припиняє роботу.

У ніч на середу, 18 червня, Іран та Ізраїль обмінялися ракетними ударами. ЦАХАЛ заявляє про атаку на військову інфраструктуру в Тегерані.

О 00:36 Армія оборони Ізраїлю повідомила у Telegram про виявлення ракет, запущених в бік країни з Ірану. Людей закликали перейти у захищений простір і залишатися там до подальших вказівок. Про другу хвилю ракет стало відомо вже о 01:21:

"Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати виконувати вказівки Командування тилу".

За попередніми оцінками ЦАХАЛ, під час першого удару іранська армія застосувала щонайменше 15 ракет, передає The Times of Israel. У другій хвилі країну атакували близько 10 повітряних цілей. Наразі відомо про пожежі у кількох районах, в центральному Ізраїлі сталася пожежа на парковці, пошкоджено близько 20 автівок. Даних про постраждалих немає.

Відео дня

Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців 18-го району Тегерана евакуюватися з позначеної на мапі території, оскільки невдовзі вона атакує військову інфраструктуру країни. Вже о 02:20 ЦАХАЛ повідомив про серію ударів в районі Тегерану.

Тим часом Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив про закриття свого посольства в Єрусалимі до п'ятниці, 20 червня. Причиною є безпекова ситуація.

Війна на Близькому Сході

Як відомо, 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Rising Lion", здійснивши п’ять хвиль ударів із понад 200 бойових літаків по приблизно 100 цілях по всій території Ірану.

Метою операції є знищення іранських об'єктів, пов’язаних з ядерною програмою, зокрема центру в Натанзі. Ізраїль вважає, що Іран близький до створення ядерної зброї, і намагається зупинити цей процес силовим шляхом.

Після ударів Іран відповів масовим запуском ракет та дронів по ізраїльським містам, вони викликали жертви серед цивільних і руйнування.

Ця кампанія ознаменувала найсерйознішу військову ескалацію серед двох країн за тривалий час. Зараз світ чекає на рішення Сполучених Штатів Америки щодо можливого вступу до цієї війни.

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