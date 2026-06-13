Іран та США підпишуть мирну угоду вже завтра, - Трамп

Частиною угоди має стати негайне розблокування Ормузької протоки.

Іран та США остаточно узгодили умови мирної угоди. Її мають підписати вже завтра. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп.

"Угоду планують підписати завтра, і одразу після її підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.

Детально розкривати зміст угоди Трамп не став, але дав зрозуміти, що вона охоплює зокрема і питання іранської ядерної зброї. За його словами, іранці "більше не хочуть" мати ядерну зброю і не отримають її ані шляхом закупівлі, ані шляхом власної розробки.

Відео дня

"У відповідний час, коли все заспокоїться, ми заберемо ядерний пил, похований глибоко під потужними гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їхнім блискучим пілотам, і знищимо його, чи то в Ірані, чи в Сполучених Штатах", - додав він.

За даними американського видання Axios, завтра відбудеться "віртуальна" зустріч представників США, Ірану та Пакистану, на якій буле підписано електронні документи. А саме - "електронний меморандум про взаєморозуміння", який продовжить припинення вогню на 60 днів, знову відкриє Ормузьку протоку та розпочне переговори щодо ядерної програми Ірану.

Як розповіли журналістам поінформовані американські чиновиники, підписання відбудеться віртуально "головним чином з логістичних причин".

Війна в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, Іран значно посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, заблокувавши доступ до підземних сховищ і встановивши вибухові пастки на входах до тунелів. За даними американської розвідки, Тегеран руйнує тунельні входи та укріплює об’єкти, де може зберігатися близько пів тонни матеріалу, придатного для створення ядерної зброї.

У такий спосіб іранці намагаються унеможливити для США будь-яку потенційну силову операцію із фізичного проникнення на об'єкти та викрадення цього урану.

Вас також можуть зацікавити новини: