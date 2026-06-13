Іран замінував та запечатав сховища зі збагаченим ураном, - CNN

Такі дії Тегерана різко ускладнили можливі плани США та зробили вилучення матеріалів значно ризикованішим і технічно складнішим.

Іран значно посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, заблокувавши доступ до підземних сховищ і встановивши вибухові пастки на входах до тунелів. Про це повідомляє CNN із посиланням на п’ять джерел, знайомих з американською розвідкою.

За даними співрозмовників, останніми тижнями Тегеран навмисно руйнує тунельні входи та додатково укріплює об’єкти, де, ймовірно, зберігається близько пів тонни матеріалу, потенційно придатного для створення ядерної зброї.

Джерела зазначають, що після публічних заяв президента США Дональда Трампа про можливість силового вилучення урану, доступ до сховищ став "значно складнішим та небезпечнішим".

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Нові укріплення також ускладнюють потенційні домовленості між США та Іраном щодо вивезення або знищення ядерних матеріалів.

За словами американських чиновників, обговорюється варіант угоди, яка передбачатиме передачу збагаченого урану під контроль США з подальшим його знищенням і вивезенням з території Ірану. Водночас остаточні умови домовленостей залишаються предметом суперечок між сторонами.

Запаси можуть бути приховані в обвалених тунелях

Міжнародні експерти вважають, що значна частина іранського урану може зберігатися в пошкоджених або обвалених підземних тунелях на ядерному комплексі в Ісфахані, а також на інших об’єктах.

Колишні американські посадовці з ядерної безпеки попереджають, що навіть у разі міжнародного контролю Іран може зберігати частковий доступ до матеріалу або заперечувати повноту його інвентаризації.

Наземна операція США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині травня американські військові розглядали можливість операції з вилучення урану, однак вона була визнана надто ризикованою.

Попри ескалацію безпекових заходів, Вашингтон і Тегеран продовжують обговорення можливих домовленостей щодо ядерної програми Ірану. За попередніми оцінками, навіть у разі підписання угоди наступного тижня, знадобляться додаткові технічні переговори щодо реалізації її умов.

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