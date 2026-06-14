Миру не буде: Іран спростував заяву Трампа про підписання угоди, - Reuters

Іранці також висувають вимоги, які очевидно є неприйнятними для США.

Іран заперечив анонсоване президентом США підписання мирної угоди і відкриття Ормузької протоки вже сьогодні. Про це повідомляє Reuters.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що підписання угоди "не станеться завтра", але може статися "в найближчі дні".

Іранське інформаційне агентство Fars з посиланням на поінформоване джерело повідомило в неділю, що Тегеран ще не ухвалив остаточного рішення щодо рамкової угоди, а розгляд її політичних, правових та технічних аспектів все ще триває на експертному та політичному рівнях.

Відео дня

У проєкті угоди, деталі якої стали відомі агентству Reuters з кількох джерел, зазначено, що США зобов'яжуться розблокувати мільярди доларів заморожених іранських активів та скасують санкції на експорт нафти в обмін на відкриття Іраном Ормузької протоки.

За словами речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, частиною угоди також буцімто є право Ірану стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку.

Але неназваний американський чиновник заявив Reuters, що Іран повинен відкрити Ормузьку протоку без стягнення плати за прохід суден. За його словами, це є умовою зняття американської блокади для іранських суден.

Крім того іранська сторона озвучила ще кілька максималістських вимог: американські військові бази мають бути виведені з регіону, а збагачений уран залишиться в Ірані.

Ситуація довкола Ірану

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп заявив, що США та Іран остаточно узгодили умови мирної угоди, яку планують підписати в неділю. Документ мав би відкрити Ормузьку протоку та започаткувати переговори щодо ядерної програми Ірану.

Перед тим Іран засипав та замінував входи до підземних комплексів, де зберігаються його запаси збагаченого урану. Це свідчить не лише про бажання запобігти можливій військовій операції США з викрадення цих запасів, але також вказує, що Тегеран в принципі не збирається розлучатися з цими матеріалами.

Вас також можуть зацікавити новини: