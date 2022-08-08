У Тегерані підкреслили, що контроль і експлуатація супутника після його запуску буде здійснюватися іранськими фахівцями на території країни.

Іран спростовує інформацію про можливе використання Росією розвідувального супутника "Хайям" для шпигунства за Україною.

Про це йдеться в заяві Іранського космічного агентства.

У відомстві підкреслили, що контроль і експлуатація супутника після його запуску з космодрому "Байконур" цього тижня буде здійснюватися іранськими фахівцями на території країни.

Обмін даними між космічним апаратом і наземною командою буде відбуватися за зашифрованим алгоритмом, і "жодна інша країна не зможе отримати доступ до інформації", стверджують в ІКА у відповідь на повідомлення про використання його знімків росіянами.

"Цей супутник не призначений для використання у військових цілях інших держав", - додали в космічному агентстві.

Супутник буде запущений 9 серпня з космодрому "Байконур" за допомогою ракети "Союз".

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post повідомила, що Росія має намір шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника "Хайам".

Іран планує використовувати його для шпигунства на Близькому Сході. РФ погодилася побудувати для "Хайама" систему "Канопус-V" – вона буде оснащена камерою високої роздільної здатності.

За інформацією видання, Росія повідомила Ірану про намір самостійно використовувати супутник для спостереження за цілями в Україні протягом кількох місяців або довше.

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