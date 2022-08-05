Росія повідомила Ірану про намір самостійно використовувати супутник для спостереження за цілями в Україні.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росія має намір шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника "Хайам".

Про це повідомляє The Washington Post.

Супутник буде запущений 9 серпня з космодрому "Байконур" за допомогою ракети"Союз".

Іран планує використовувати його для шпигунства на Близькому Сході. РФ погодилася побудувати для "Хайама" систему "Канопус-V" – вона буде оснащена камерою високої якості, яка дозволить Тегерану практично безперервно стежити за важливими об'єктами в Ірані та Перській затоці.

За інформацією видання, Росія повідомила Ірану про намір самостійно використовувати супутник для спостереження за цілями в Україні протягом декількох місяців або довше.

Західні представники силових відомств відзначили, що камера супутника має дозвіл 1,2 метра, що істотно розширює можливості Ірану, зокрема через можливість "доручити" новому супутнику вести безперервний контроль за обраними місцями, відзначають офіційні особи.

Війна в Україні та супутники:

Супутники Ілона Маска Starlink допомагають Україні у війні.

12 липня 2022 року Рада Європейського комічного агентства (ESA) вирішила припинити співпрацю з російським космічним агентством "Роскосмос".

19 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що США запустять 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет.

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