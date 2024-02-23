У заяві Ірану йдеться, що країна намагається не "сприяти продовженню війни".

Іран заперечує відправку балістичних ракет в Росію. Представники країни заявили, що останні звинувачення "не мають підстав",

"Попри відсутність будь-яких діючих міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від угод зі зброєю на час тривалого конфлікту між Росією і Україною, - цитує CNN заяву постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН.

Це рішення було прийнято, щоб не "сприяти продовженню війни", йдеться в заяві.

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У четвер Білий дім попередив про "поглиблення" військових зв'язків між Росією та Іраном, які допомагають постачати матеріали для підтримки війни президента Росії Володимира Путіна проти України. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі розповів про подальші санкції проти Ірану і заявив, що Адміністрація "готова піти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії".

Кірбі сказав, що США уважно стежать за тим, чи постачає Іран балістичні ракети росіянам, але офіційні особи "не бачили ніяких підтверджень того, що ракети дійсно переміщалися" між країнами.

Іран передав Росії балістичні ракети - що відомо

Видання Reuters повідмило, що в січні Іран почав поставки балістичних ракет в Росію. Вже передано кілька партій, і плануються наступні. При цьому заявлено про 400 ракет, але не зовсім зрозуміло, чи йдеться про вже передані ракети, або про загальну кількість за контрактом.

В ГУР Міноборони України не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

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