Чи треба заблокувати Telegram в Україні: Буданов дав відповідь

Очільник ОП вважає, що потрібно передусім запровадити реєстрацію Telegram-каналів.

Telegram-канали в Україні повинні бути зареєстровані, а їхні власники - нести відповідальність за контент, який публікують. Про це очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, що вийшло в ефірі національного телемарафону.

На запитання журналістів, чи потрібно блокувати Telegram-канали, він нагадав, що ще в 2024 році пропонував "не те що блокувати, а трошки упорядкувати і зменшити швидкість, щоб Telegram був месенджером, тим, чим він і має бути".

"Я не проти месенджерів, не проти навіть Telegram-каналів, але, вибачте, реєструй свій Telegram-канал, показуй, хто за ним стоїть, неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування - це ж вже питання про інше", - сказав Буданов.

На запитання, чи в Україні можливо це впорядкувати, керівник ОП відповів "Я думаю, що так" і додав, що "це може багато кому не сподобатися". Коли журналісти запитали, кому це може не подобатися, він сказав: "Та це величезна кількість людей. Подивіться, скільки у нас в Україні Telegram-каналів".

Ймовірне блокування Telegram в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, після теракту у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, в ОП заговорили про блокування Telegram. Зокрема, заступниця керівника Ірина Верещук зазначила, що окупанти системно використовують цей месенджер у своїх цілях, для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів. За її словами, якщо для захисту життів українців і нацбезпеки потрібно буде "обмежити можливості цих платформ", значить, це потрібно зробити.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив думку, що варто розглянути питання обмеження Telegram. Він вважає, що це питання не лише до МВС чи СБУ, мовляв, відповідь на нього має дати і суспільство. Очільник МВС додав, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Telegram.

Тим часом голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, що обмежити Telegram чи якусь іншу соціальну платформу неможливо, як і провести деанонімізацію. "От дивіться: я власник "Телеграму"… Ви до мене приходите і кажете: "Деанонімізуйте акаунти". Я кажу: "Хто ви такі? До побачення"… Я вас не знаю, я на вас уваги звертати не буду. Тому що я не у вашій юрисдикції", - пояснив нардеп.

