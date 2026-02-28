Географія на боці росіян, але це їм не допомагає: Трегубов про бої під Вовчанськом

Українські війська там обороняються у не дуже зручній позиції.

Найбільш загрозливою для Сил оборони України є ситуація на Вовчанському напрямку, адже там українські війська обороняються у не дуже зручній позиції. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Є позиції на півдні міста, які тримають українські війська, і є постійні спроби росіян обійти, виходячи з міста, з північних районів, які вони тримають", - зазначив він.

За його словами, таким чином окупанти намагаються обійти українські позиції через інші населені пункти й охопити їх із флангів.

"Це атаки на Вільчу, це атаки на Вовчанські хутори і далі. Тут, на жаль, фізично не дуже зручно в такій конфігурації це все тримати. Але що поробиш... І росіяни, незважаючи на те, що географія тут трішки на їхню користь, досягти поставленої мети не можуть", - розповів він.

Водночас найбільш інтенсивним речник угруповання назвав Лиманський напрямок. Він пояснив, що там "росіяни дуже стараються перервати українську логістику і вичавити українців із зайнятих позицій, але не можуть це зробити і навіть не можуть якось розширити свою зону контролю".

"Тому станом на зараз на Лиманському напрямку все стабільно, хоча туди вони кидають все більше сили і більше енергії", - додав Трегубов.

Ситуація на фронті: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, за останню добу армія РФ має успіх на Донбасі. За даними DeepState, окупанти змогли просунутися поблизу Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному.

Тим часом у Куп'янську росіяни відрізані від логістики. Як розповіла начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька, йдеться про не більш ніж декілька десятків росіян у місті. Вона наголосила, що це ще один доказ того, що системного перебування росіян у Куп’янську немає.

На Покровському ж напрямку стає все більше й більше дронів російських окупантів, але українські військові прагнуть до паритету. Пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Гусь зауважив, що ситуація там залишається стабільно важкою. Ворог не зменшує тиск ні в самому місті, ні на сусідніх локаціях.

