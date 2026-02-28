'Це просто есемески від Путіна': Зеленський зробив жорстку заяву про переговорників РФ

Для того щоб у переговорному треку лунали думки простих людей, потрібно, щоб на переговорах були люди, зазначив президент.

На мирних переговорах у російської сторони немає людей, які дійсно представляють Москву. Російські переговорники лише транслюють думки російського диктатора Володимира Путіна і передають йому послання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.

"Для того щоб у переговорному треку звучали думки простих людей, потрібно, щоб на переговорах були люди. Але на тристоронніх переговорах між Україною, США і Росією знаходяться представники держав і інтересів, а в російському випадку багато з них - це просто есемески", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на переговорах людський вимір є тільки тоді, коли у росіян є мандат на рішення. За його словами, тільки в такому випадку можна домовлятися.

Відео дня

"Цей гуманітарний трек дуже важливий. Але так, щоб раптом команди сіли і поговорили як люди... Росіяни ж вбивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?", - підкреслив Зеленський.

Що заважає домогтися припинення війни в Україні

Раніше Forbes писало, що мирні переговори тривають, але Україна і РФ так і не змогли укласти мирну угоду. Відзначається, що головним каменем спотикання в переговорному процесі залишається територія України.

У Financial Times нагадали, що РФ вимагає від України віддати контрольовані нею території на півдні та сході країни. Водночас українці не хочуть добровільно віддавати територію Росії, адже це змістило б лінію зіткнення в Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях на користь росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: