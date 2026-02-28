Нардеп відповів, чи вплине війна з Іраном на постачання Україні ракет для ППО

Чернєв вважає, що навряд чи це матиме кардинальний вплив.

Військова операція США в Ірані навряд чи вплине на постачання зенітних ракет Україні, вважає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Щодо постачання нам ракет, то тут, я думаю, менші ризики, тому що потрібно захищатися тільки Ізраїлю, Іран не має можливості бити по суверенній території США. Ті американські бази, по яких зараз б'ють іранські ракети чи іранські "Шахеди", заздалегідь були оснащені і озброєні ракетами, які також необхідні нам", - зазначив нардеп.

Тому, каже він, навряд чи події на Близькому Сході кардинально вплинуть на постачання цих ракет Україні. Тим часом, за словами Чернєва, існує більший ризик, що зростуть ціни на нафту.

"Тому що зараз є проблеми із проходом в Ормузькій протоці. Збільшити ці проблеми може Іран, який зараз завдає ударів по нафтових родовищах на території Саудівської Аравії. Це може підвищити ціни на нафту у короткостроковій перспективі", - припустив депутат.

Операція США в Ірані

Як повідомляв раніше УНІАН, вранці 28 лютого Ізраїль атакував Іран, у столиці Тегерані прогриміли десятки вибухів. Під час операції ізраїльські військові розіслали загальнонаціональне повідомлення із закликом до громадян залишатися поблизу укриттів та інших захищених зон. "Це проактивне попередження, щоб підготувати громадськість до можливості запуску ракет у напрямку Держави Ізраїль", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. Він зазначив, що її метою є захист американського народу та усунення "неминучої загрози" з боку іранського режиму. Він наголосив, що США планують знищити ракети Ірану, повністю ліквідувати його ракетну промисловість та знищити військовий флот країни. Очільник Білого дому закликав іранську Ісламську революційну гвардію скласти зброю, заявивши, що до них будуть ставитися справедливо з повним імунітетом – або їм загрожує неминуча смерть.

У відповідь Іран вдарив по Ізраїлю залпами ракет. Також стало відомо, що Іран атакував авіаносець ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравійському морі та бʼє по базах Пентагону.

