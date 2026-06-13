Звичайний зварювальник став мільйонером після виходу SpaceX на біржу

11 років тому чоловік отримав від компанії як бонус пакет акцій на 10 тисяч доларів. Сьогодні цей пакет коштує у 100 разів дорожче.

Звичайний зварювальник, який понад десять років тому влаштувався до SpaceX, не знаючи майже нічого про компанію, після її виходу на біржу цього тижня став мільйонером. Про це повідомляє CBS News.

Як пише видання, імігрант Хуан Ернандес мав фах зварювальника і про можливість працевлаштування в SpaceX він дізнався від друга, якого вже взяли на роботу в компанію. Той вважав, що досвід Ернандеса добре підходить для цієї посади. Сам чоловік згадує, що нічого не знав компанію.

У 2015 році SpaceX запропонувала йому не лише роботу, а й пакет акцій на суму 10 тисяч доларів. Тоді Ернандес не надав цьому великого значення, адже на попередніх роботах, де йому платили погодинно, подібних бонусів не було. За його словами, він навіть не припускав, що ці акції колись коштуватимуть настільки дорого.

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Ситуація кардинально змінилася після первинного розміщення акцій SpaceX на біржі цього тижня. Компанія вийшла на біржу Nasdaq під тікером SPCX із оцінкою невеликого пакету акцій у 75 мільярдів доларів. Станом на закриття торгів у п’ятницю акції коштували 160,95 долара за штуку. Ернандес володіє приблизно 6500 акціями. І замість колишніх 10 тисяч доларів сьогодні вартість цього пакета перевищила 1,04 мільйона доларів.

Протягом десяти років роботи в компанії Ернандес займався підготовкою ракет до запусків, створюючи конструкції для їхнього встановлення на стартових майданчиках та іншу необхідну інфраструктуру. Згодом чоловік піднявся кар’єрними сходами до посади керівника, а потім перейшов на роботу в компанію Blue Origin Джеффа Безоса, яка, до речі, є прямим конкурентом SpaceX.

Попри несподіване багатство, Ернандес не планує залишати роботу. За його словами, виховання та досвід іммігранта навчили його цінувати працю, тому фінансовий успіх не змінить його життєвих принципів.

Ернандес також зазначив, що якби мав нагоду поспілкуватися з Ілоном Маском, то подякував би йому за можливість, яка змінила життя багатьох звичайних працівників.

SpaceX вийшла на біржу

Як писав УНІАН, у четвер компанія SpaceX здійснила історичний вихід на біржу, провівши найбільше первинне публічне розміщення акцій у США. Компанія залучила близько 75 мільярдів доларів, на підставі чого її сукупна оцінка перевищила 1,7 трильйона. Таким чином SpaceX перейшла із статусу приватної компанії до публічної, що означає, що її акції тепер можна вільно купувати і продавати на біржових торгах.

Завдяки тому, що значана частка акцій компанії досі належить Ілону Маску, оціночна вартість його капіталу наблизилася, а за деякими оцінками і перевищила трильйон доларів. Якщо останнє відповідає дійсності, тоді Маск став першою людиною у світі з таким рівнем багатства.

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