Маск став першим у світі трильйонером: SpaceX залучила рекордні кошти, - Reuters

До продажу акцій статки Маска оцінювали приблизно у 780 млрд дол.

Після рекордного первинного розміщення акцій SpaceX статки Ілона Маска можуть перевищити 1,1 трильйон доларів. Таким чином, підприємець стане першою людиною в історії, чиє багатство сягнуло позначки в один трильйон доларів, пише Reuters.

Зазначається, що компанія SpaceX, яка працює у сферах космічних запусків, супутникового зв'язку та штучного інтелекту, залучила рекордні 75 млрд дол. під час первинного публічного розміщення акцій (IPO).

До продажу акцій журнал Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 млрд дол. Після IPO, згідно з розрахунками Reuters на основі документів компанії, його капітал перевищить 1,1 трлн дол.

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"Статки другої найбагатшої людини коливаються на рівні 300 мільярдів доларів, що становить менше третини того, скільки Маск потенційно може коштувати завтра", - зазначив заступник редактора Forbes Wealth Метт Дюро.

За його словами, лише співзасновник Oracle Ларрі Еллісон раніше наближався до позначки у 400 млрд дол.

Найбільша частина статків Маска тепер пов’язана саме зі SpaceX. Його частка в компанії оцінюється приблизно у 866 млрд дол. Разом із активами в Tesla та інших бізнесах це дозволяє підприємцю подолати історичний рубіж у 1 трлн дол.

Найбагатші люди - головні новини

Видання The Economist писало, що світова нестабільність змушує найбагатших людей шукати нові місця для життя. За оцінками дослідницької компанії New World Wealth, у 2025 році країну проживання змінили понад 140 тисяч мільйонерів, що стало абсолютним рекордом. При цьому в поточному році показник може зрости до 165 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що статки людей, чиї інвестиційні активи становлять щонайменше 1 млн доларів, зросли майже на 9%. Як повідомляв Bloomberg, сукупний капітал заможних осіб у світі досяг рекордних 98,3 трлн доларів у 2025 році. Для порівняння, за даними Світового банку світовий ВВП у 2024 році становив 111 трлн доларів.

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