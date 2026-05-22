SpaceX подала документи на історичне IPO та оприлюднила свої найбожевільніші плани

Заводи на Марсі та видобуток ресурсів на астероїдах: SpaceX оприлюднила плани щодо трильйонних ринків напередодні історичного IPO.

Аерокосмічна компанія Ілона Маска офіційно подала документи для проведення первинного публічного розміщення акцій, представивши інвесторам масштабну стратегію створення позаземної економіки.

Про це повідомляє Busines Insider з посиланням на оприлюднену заяву за формою S-1, яка є обов'язковим етапом перед виходом компанії на біржу. Очікується, що лістинг SpaceX стане одним з найбільших в історії американського фондового ринку. Публікація цих документів відкрила інвесторам детальний погляд не тільки на фінансові показники, але й на довгострокові космічні амбіції засновника компанії.

В офіційній заявці керівництво SpaceX пропонує інвесторам дивитися далеко за межі традиційного ракетного бізнесу та супутникової мережі Starlink. Документ фактично слугує кресленням для побудови майбутньої багатопланетної інфраструктури. Серед ключових напрямків, які в майбутньому можуть перетворитися на економічні можливості вартістю в трильйони доларів, компанія називає створення постійних колоній на Місяці та Марсі, розвиток масштабного космічного туризму, а також запуск фармацевтичного виробництва на навколоземній орбіті в умовах мікрогравітації. Особливе місце в планах Маска займає видобуток цінних рідкоземельних металів і платинової групи на астероїдах за допомогою автономних роботів.

Відео дня

У тексті заявки представники SpaceX визнають, що більша частина описаних науково-фантастичних технологій на даний момент ще не доведена на практиці або взагалі не існує. З цієї причини компанія свідомо виключила їх зі своїх поточних офіційних ринкових оцінок, оскільки терміни реалізації та точні масштаби проєктів залишаються невизначеними. Проте Маск робить ставку на те, що стрімке зниження вартості запусків за рахунок повністю багаторазових систем, вдосконалення супутникових технологій та розширення обчислювальних потужностей з часом відкриють ці ринки. Зокрема, система Starship у перспективі має забезпечити не тільки регулярні пасажирські та вантажні рейси на Місяць і Марс, а й надшвидке перевезення людей між мегаполісами на Землі менш ніж за півгодини.

Підготовка до виходу на біржу відбувається на тлі масштабної корпоративної реструктуризації імперії Ілона Маска. У поданих документах детально описується інтеграція його штучного інтелекту після того, як у лютому поточного року SpaceX оголосила про поглинання стартапу xAI разом із соцмережею X та чат-ботом Grok. Таким чином, майбутні інвестори отримають доступ до вертикально інтегрованого технологічного гіганта, який планує використовувати штучний інтелект для управління орбітальними дата-центрами та координації автономних роботів у глибокому космосі.

Плани Ілона Маска – останні новини

Раніше компанія SpaceX подала заявку на первинне розміщення акцій (IPO). Як пише NBC, це може зробити її генерального директора Ілона Маска першим у світі трильйонером. Згідно з інформацією, це буде найбільше IPO в історії, яке перевершило дебют нафтової компанії Saudi Aramco, яка у 2020 році залучила 29,4 мільярда доларів від інвесторів під час свого IPO.

Вас також можуть зацікавити новини: