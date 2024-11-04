'Ісус не засуджував': патріарх Кирило підтримав смертну кару

Він заявив, що "вбивство людини в покарання за її злочини – це крайня міра", але Святе Письмо це допускає.

Патріарх РПЦ Кирило заявив про допустимість смертної кари в Росії. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з учасниками програми "Час героїв", пише "Дождь".

Кремлівському патріарху поставили питання про необхідність смертної кари у Росії. Він відповів, що "смертна кара була присутня протягом усієї людської історії", а Ісус Христос її нібито "не засуджував", хоч і сам став її жертвою.

За його словами, "вбивство людини в покарання за її злочини – це крайня міра", але Святе Письмо це допускає.

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"У слові Божому є такі слова: "Вийміть зло від вас самих". Тобто якщо є людина небезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. От чому смертна кара не засуджується у Святому Письмі. Господь Ісус Христос сам був незаконно підданий смертній карі, і, однак, святі апостоли не стали говорити: "Ось після такого, такої несправедливості, коли Господь наш Ісус Христос був підданий смертній казні, ми всі повинні проголошувати, що це страшно і гріх надавати іншому людини покарання через припинення життя. Ніде нічого такого не було сказано", - сказав він.

Патріарх зазначив, що "церква ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання". При цьому він уточнив, що вітає мораторій на це покарання, що діє зараз у Росії.

Патріарх Кирило - останні новини і заяви

Як повідомляв УНІАН, патріарху Кирилу стало зле після виступу в Санкт-Петербурзі на форумі об'єднаних культур. Під час виступу патріарх РПЦ розповідав про "смирення" Росії. Зокрема, він заявив, що РФ "нікого не окупує, а спокійно йде своїм історичним шляхом". Гундяєв переконує, що в російському народі поєднуються "божественне і людське", тому країна-окупант "буде непереможною".

Згодом Глава РПЦ Кирило закликав до молитов за кремлівського диктатора Володимира Путіна і пообіцяв "вічне життя" російським солдатам, загиблим на війні в Україні.

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