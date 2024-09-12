'Росія нікого не окуповує': патріарху Кирилу стало погано після цинічної промови (фото)

Кремлівського патріарха довелося оглядати лікарям "швидкої".

Кремлівському патріарху Кирилу (справжнє ім'я Володимир Гундяєв - УНІАН) стало погано після виступу у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Кирилу стало погано відразу після його виступу на форумі об’єднаних культур. Під час виступу патріарх РПЦ розповідав про "смиренність" Росії. Зокрема, він заявив, що РФ "нікого не окуповує".

"Росія за всієї її могутності - дуже смиренна країна. Ми нікому нічого не нав’язуємо, нікого не окуповуємо, нікого не поневолюємо, ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом", - заявив Кирило. Відео дня

Крім того, Гундяєв переконує, що в російському народі поєднуються "божественне і людське", тому країна-окупант "буде непереможною".

"Z-активісти" і так звані "герої сво" реагували аплодисментами на заяви патріарха. Після його виступу вони скандували "Росіяни, вперед!" і "Ми - росіяни, з нами бог!".

РПЦ підтримує війну

Як повідомляв УНІАН, керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі". Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.

Проти Кирила ввели санкції Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.

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