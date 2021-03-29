Як виявилося, злочинець-утікач вів спокійне життя в одній з карибських країн.

Розшукуваний член італійської мафії був арештований в Домініканській Республіці після того, як розмістив кулінарні відео на YouTube. Злочинець приховав своє обличчя. Але правоохоронці впізнали його за особливими татуюваннями.

Читайте такожBloomberg: Мафія Італії намагається вкрасти гроші ЄС на ліквідацію наслідків COVID-19Про це пише The Guardian, додаючи, що 53-річний мафіозі Марк Ферен Клод Біарт жив спокійним життям в місті Бока-Чіка. Місцева італійська громада вважала його "іноземцем". Місце його переховування викрив канал на YouTube, на якому Бріарт демонстрував свої італійські кулінарні навички.

Мафіозі переховувався від правоохоронців з 2014 року. Тоді прокурори в Італії намагалися арештувати його за контрабанду кокаїну в Нідерланди від імені клану Каччора, який входить до структури мафії Ндрангета.

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Переклад: Лесь Димань