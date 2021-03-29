Розшукуваний член італійської мафії був арештований в Домініканській Республіці після того, як розмістив кулінарні відео на YouTube. Злочинець приховав своє обличчя. Але правоохоронці впізнали його за особливими татуюваннями.
Читайте такожBloomberg: Мафія Італії намагається вкрасти гроші ЄС на ліквідацію наслідків COVID-19Про це пише The Guardian, додаючи, що 53-річний мафіозі Марк Ферен Клод Біарт жив спокійним життям в місті Бока-Чіка. Місцева італійська громада вважала його "іноземцем". Місце його переховування викрив канал на YouTube, на якому Бріарт демонстрував свої італійські кулінарні навички.
Мафіозі переховувався від правоохоронців з 2014 року. Тоді прокурори в Італії намагалися арештувати його за контрабанду кокаїну в Нідерланди від імені клану Каччора, який входить до структури мафії Ндрангета.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Politico: Лікарів Італії цькують і називають "терористами" за те, що вони "вигадали" коронавірус
- В Італії провели операцію проти мафії: 49 арештів включно з мером міста
- У Неаполі мафія забороняє працівникам швидкої допомоги вмикати сирени
- Foreign Policy: Мафія захоплює владу по всьому світі завдяки COVID-19
- Екс-прем’єр Італії отримав конверт з гільзами для зброї
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram