Вранці 7 жовтня вона правильно оцінила загрозу і швидко організувала загін самооборони, який знищив всіх терористів на підступах до селища.

Внаслідок атаки терористів ХАМАС на Ізраїль кібуц Нір-Ам виявився практично єдиним селищем в прикордонній з Газою смузі, який серйозно не постраждав. Це сталося завдяки діям 25-річної Інбаль Рабін-Ліберман.

Як пише видання "Деталі", Інбаль народилася і виросла в кібуці Нір-Ам, відслужила в бойових частинах ЦАХАЛу, вчилася в школі жіночого лідерства. У грудні 2022 року кібуц призначив її на посаду координатора з військової безпеки. Інбаль змінила на цій посаді свого дядька, Амі Рабіна.

Координатор з військової безпеки відповідає за безпеку населеного пункту в звичайних і надзвичайних ситуаціях до прибуття сил ЦАХАЛу або поліції. Він є "сполучною ланкою" між жителями селища, місцевою владою і силовиками і отримує зарплату з бюджету Міноборони.

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Інбаль поставилася до своїх обов'язків дуже серйозно. Вранці 7 жовтня вона правильно оцінила загрозу і швидко роздала зброю "групі швидкого реагування" з жителів селища.

"Вона першою в усій державі Ізраїль усвідомила, що відбувається. Бігала як божевільна від будинку до будинку, організувала загін самооборони, підготувала план по захисту кібуца і розставила чоловіків у засідки біля паркану кібуца", - пишуть місцеві ЗМІ.

Терористів ХАМАС при підході до селища зустріли вогнем. Всі бойовики ХАМАСу, які намагалися прорватися в кібуц, були вбиті. Біля паркану пізніше нарахували 25 трупів бойовиків.

Після того, як жителям кібуцу вдалося відбитися від терористів, Інбаль зі своєю сім'єю, як і багато інших жителів, евакуювалися в Тель-Авів, де 9 жовтня відзначила свій день народження.

"Інбаль - героїня. Її історія нікого не залишає байдужим – до її холоднокровності, сміливості і відваги. Завдяки Інбаль були врятовані десятки життів. Завдяки їй був врятований кібуц Нір-Ам", - зазначив мер Тель-Авіва Рон Хульдаї.

Атака ХАМАС на Ізраїль - історії людей

Раніше жінка з Ізраїлю, яку разом з чоловіком терористи ХАМАС в заручниках в їхньому будинку протягом 20 годин, розповіла про свої випробування, сказавши, що вона виграла час, подаючи своїм викрадачам напої і жартуючи з ними.

Також в мережі поширилося відео, на якому бойовики ХАМАС викрадають маму і двох її маленьких дітей. Відзначається, що 30-річна Ширі Зільберман-Бібас ховалася зі своїм чоловіком і двома маленькими синами, коли на Ізраїль напали. Відео, на якому Ширі стискає своїх дітей, стало вірусним.

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