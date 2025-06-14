Унаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених.

Іранські балістичні ракети завдали удару по центральній штаб-квартирі армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві, ізраїльському аналогу Пентагону.

Як повідомив кореспондент Fox News, унаслідок прямого влучання було уражено одну з будівель комплексу, пошкодження значні.

Удар був частиною масштабної іранської відповіді на ізраїльські атаки на ядерні об'єкти та вище керівництво КВІР. Незважаючи на активні ізраїльські та американські системи протиракетної оборони, включно з Iron Dome, David's Sling, Arrow, Patriot і THAAD, деякі ракети все одно прорвалися до цілі.

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"Близько 150 іранських балістичних ракет були націлені на цю країну протягом усього вечора. Вони націлені не тільки на житлові райони, а на військові об'єкти", - розповів кореспондент.

Він також розповів, що внаслідок іранських ударів цілий квартал майже повністю зруйнований, рятувальні бригади шукають під завалами людей за допомогою тепловізорів.

За даними медичних служб Ізраїлю, внаслідок обстрілу загинули 2 людини і ще понад 20 поранено.

"Унаслідок прямого влучання снаряда в центрі країни двоє людей дістали важкі поранення і зрештою були оголошені мертвими", - повідомляють медики.

Також повідомляють про великі руйнування будівель та інфраструктури.

Оновлено 10.31. Пізніше Times of Israel повідомила, що в Тель-Авіві в результаті атак загинуло п'ятеро, не менше 80 людей поранено, багато людей - важко.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Як писав УНІАН, на 13 червня Ізраїль розгорнув масштабну операцію "Rising Lion", в рамках якої провів скоординовану повітряну атаку на понад 100 цілей на території Ірану. Під ударом опинилися ядерні об'єкти, військові бази, арсенали балістичних ракет і приватні резиденції високопоставлених командирів. Серед загиблих - верхівка іранської військової та військово-ядерної вертикалі.

У відповідь Іран запустив по Ізраїлю десятки ракет кількома хвилями. Операція Ірану отримала кодову назву "True Promise III". Представник країни заявив журналістам, що помста Ізраїлю "тільки почалася".

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