До того ж, Беньямін Нетаньяху заявив про початок військової операції проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У середу, 18 вересня 2024 року після дводенних вибухів замінованих пристроїв у Лівані, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях країни.

Як пише CNN, Галлант наголосив, що центр ваги війни переміщується на північ. Він зауважив, що Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, із Моссадом, усіма органами і всіма структурами. І, за його словами, результати "дуже вражаючі".

Зазначається, що ця заява стала "першим явним визнанням" Ізраїлем того, що саме ізраїльські сили стояли за вибухами сотень пейджерів та інших пристроїв, що належали представникам "Хезболли", по всьому Лівану.

Відео дня

"Я розумію, що ми перебуваємо на початку нової ери в цій війні, і нам потрібно адаптуватися. Це стосується всіх, особливо тих, хто перебуває в повітрі або контролює те, що перебуває в повітрі. Оскільки позиція тут сильніша, це не ХАМАС, це щось інше, і нам потрібно як слід підготуватися до цього питання, взяти це до уваги", – сказав Йоав Галлант.

Своєю чергою, премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив про початок військової операції проти "Хезболли" на півдні Лівану.

"Я пообіцяв повернути жителів півночі додому – і зараз саме це ми робимо", – заявив він у відеозверненні.

Вибухи пристроїв "Хезболли" в Лівані

Днями у Лівані масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Внаслідок цієї операції, за якою, як стало відомо згодом, стояв Ізраїль, загинули мінімум 12 осіб, ще тисячі дістали поранень.

"Хезболла" назвала цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватила в події Ізраїль.

18 вересня у Лівані сталася нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка. Примітно, що щонайменше один із вибухів пролунав на похороні членів "Хезболи", що загинули під час вибухів пейджерів. Під час нової хвилі детонацій загинули щонайменше 9 людей, сотні постраждали.

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