'Хезболла' купила заміновані пейджери в угорської компанії з ізраїльським 'слідом', - NYT

Це була ретельно спланована операція іхраїльських спецслужб, кажуть західні чиновники.

Пейджери для "Хезболли", які здетонували в Лівані, виготовила підставна угорська компанія, створену ізраїльською розвідкою, пише The New York Times.

У вівторок близько 15:30 пейджери "Хезболли" почали подавати звукові сигнали, передаючи оперативникам повідомлення, що супроводжувалися мелодіями та дзижчанням. Однак ці повідомлення надходили не від їх керівництва, а від ворогів. Одразу після сповіщень пролунали вибухи по всій країні.

Вибухові пристрої, приховані всередині пейджерів, спричинили паніку на вулицях, у магазинах та будинках. За свідченнями очевидців, вибухи були настільки потужними, що дорослих чоловіків відкидало з мотоциклів до стін. Люди падали на землю, страждаючи від опіків і ран, а з їхніх кишень диміли пейджери.

Відео дня

52-річний чоловік Мохаммед Авада став свідком, як вибухнув один із пейджерів вибухнув. Поруч був ще його син.

"Мій син злякався і почав кричати, коли побачив, як рука чоловіка відлетіла", – розповів він.

До кінця дня було вбито щонайменше десяток людей, понад 2700 отримали поранення. Наступного дня пейджери також почали вибухати, забравши ще 20 життів і поранивши сотні людей. Серед загиблих і постраждалих були як члени "Хезболли", так і цивільні, зокрема діти.

Хоча Ізраїль не підтвердив своєї причетності, 12 чинних і колишніх високопосадовців обоонного сектору країн Заходу стверджують, що саме ця країна стоїть за операцією. На Заході цю операцію називають "добре спланованою та тривалою за часом підготовки". Вибухи стали черговим етапом тривалої боротьби між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Операція з використанням замінованих пейджерів розпочалася після того, як лідер "Хезболли", Хасан Насралла, заборонив використання мобільних телефонів, вважаючи їх засобами шпигунства. "Хезболла" зробила ставку на пейджери як безпечний спосіб передачі даних. Однак Ізраїль скористався цією можливістю і створив фальшиву компанію, щоб поставляти заміновані пейджери.

Згідно з інформацією, виробник BAC Consulting виглядав як угорська компанія, яка уклала угоду на виробництво пристроїв для тайванської фірми Gold Apollo. Насправді ж, це була частина ізраїльської операції, про що повідомили троє офіцерів розвідки, які були поінформовані про деталі. Вони також зазначили, що для приховування справжньої ідентичності осіб, причетних до виробництва пейджерів, були створені ще дві фіктивні компанії, за якими стояли ізраїльські розвідники.

BAC дійсно виробляла звичайні пейджери для широкого кола клієнтів, однак ключовим замовником була "Хезболла". Її пейджери мали особливу конструкцію – за словами розвідників, вони містили батареї з вибухівкою PETN.

Пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року, і тисячі з них були розподілені серед бойовиків "Хезболли". Для Ізраїлю це були "кнопки", які можна активувати в потрібний момент, що і сталося цього тижня.

Ця подія стала черговим нагадуванням про нову реальність для ліванців, де навіть найпоширеніші засоби зв'язку можуть перетворитися на зброю.

Вибухи пейджерів у Лівані

17 вересня по всьому Лівану масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Загинули щонайменше 12 осіб, повідомлялося і про тисячі поранених. В угрупованні цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

Вже 18 вересня у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка. Повідомлялося про загиблих та сотні постраждалих.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях країни. Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, із Моссадом, усіма органами і всіма структурами. І, за його словами, результати "дуже вражаючі". Це стало першою заявою офіційної особи Ізраїлю, яка б повʼязала події в Лівані із цією країною.

Вас також можуть зацікавити новини: