Ізраїль стверджує, що продовжить завдавати ударів по об’єктах палестинського ісламського руху ХАМАС, допоки не запанує «тиша».
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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Стверджується, що за останні кілька годин Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснили серію значних атак по загонах командирів й об’єктах ХАМАС та продовжать захищати усіх мешканців країни.
У зв’язку з цим Ізраїль назвав умови припинення вогню.
«Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати й принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про спокій. Наразі дати закінчення немає. Ми не чекаємо на моральні проповіді від якої-небудь організації чи закладу у нашому праві та обов’язку захищати громадян Ізраїлю», – зазначив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
- Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
- Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.
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