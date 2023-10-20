За даними ООН, в Газі вже пошкоджено кожен третій житловий будинок.

Армія Ізраїлю знищила цілий район житлових багатоповерхівок в секторі Газа під час авіанальоту в п’ятницю. Також було зруйновано будівлю православної церкви, повідомляє Reuters.

За даними Єрусалимського православного патріархату, ізраїльські війська завдали удару по церкві Святого Порфирія в місті Газа, де сотні християн і мусульман шукали притулку. Опубліковані в мережі відео засвідчують повне руйнування будівлі, впізнати яку тепер просто неможливо.

За даними палестинської сторони, в церкві переховувалися цивільні. Зараз їх поховано під уламками будівлі. Загалом повідомляється про загибель 18 палестинців-християн.

Своєю чергою ізраїльські військові запевняють, що вони завдавали удару по командному центру бойовиків ХАМАС, який знаходився поруч із церквою. Зараз ЦАХАЛ вивчає цей інцидент.

Як розповіли Reuters місцеві жителі, також ізраїльська авіація знищила цілий район Захра в місті Газа, що налічував близько 25 багатоповерхових житлових будинків. Під час сніданку мешканці району отримали попереджувальне повідомлення від Ізраїлю на свої мобільні телефони. Через півгодини після першого попередження літаки F-16 розбомбили увесь район, перетворивши його на пил.

За даними ООН, наразі понад 140 000 будинків – майже третина всіх будинків у Газі – були пошкоджені, майже 13 000 повністю зруйновано.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, ізраїльська влада досі не дала офіційного наказу на початок наземної операції в секторі Газа. Але на публіку ізраїльські високопосадовці вже роблять заяви, що натякають на вже зовсім близький початок наземного вторгнення.

Проте самі ізраїльтяни висловлюють невдоволення поведінкою прем’єра Біньяміна Нетаньяху, який досі не взяв на себе відповідальність за провал ізраїльських сил безпеки, що призвів до катастрофи 7 жовтня. Опитування свідчать про падіння його політичного рейтингу.

Вас також можуть зацікавити новини: