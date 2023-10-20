Раніше низка ізраїльських силовиків вже покаялися за провал 7 жовтня, але не прем’єр.

Переважна більшість ізраїльтян вважають, що чинний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху повинен публічно взяти на себе відповідальність за катастрофічний провал ізраїльських сил безпеки, що призвів до великої кількості жертв під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Опитування з такими результатами сьогодні опублікувала ізраїльська газета Maariv.

Згідно з опитуванням, 80% ізраїльтян заявили, що Нетаньяху, який досі утримувався від публічних заяв про власну відповідальність, повинен наслідувати приклад своїх підлеглих із силового сектору, які вже покаялися за провал 7 жовтня. Так зокрема вважають і 69% з числа тих, хто на виборах голосував за партію "Лікуд", яку представляє Нетаньяху.

Також опитування засвідчило, що 65% ізраїльтян підтримують наземний наступ у секторі Газа проти терористичного угруповання ХАМАС. 21% виступають проти.

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Крім того, 51% підтримують ідею проведення широкомасштабної військової операції на північному фронті – проти угруповання Хезболла, що базується в Лівані і вже здійснило низку нападів на Ізраїль за останні два тижні. 30% опитаних навпаки хочуть обмеженої операції.

Також опитування свідчить про різку втрату популярності чинною владою. Якби зараз в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, правляча коаліція втратила б більшість в Кнесеті.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, раніше начальник штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві та керівник служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар уже взяли на себе відповідальність за катастрофу 7 жовтня. Також свою відповідальність визнали міністр оборони Йоав Галлант і міністр фінансів Бецалель Смотріч.

Тим часом сам Нетеньяху намагається приміряти на себе роль воєнного лідера нації. Напередодні він звернувся до армії, заявивши, що "весь народ Ізраїлю стоїть за вами", і закликав до перемоги над ХАМАС.

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