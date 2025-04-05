Британська компанія Jaguar Land Rover призупинить постачання своїх авто до США на місяць. Про це повідомили представники компанії у суботу, 5 квітня, передає Reuters.
Причиною цього стали витрати, пов'язані з введенням президентом США Дональдом Трампом 25% митних тарифів.
У компанії Jaguar Land Rover, яка належить індійській Tata Motors, підтвердили тимчасове призупинення експорту після того, як журналісти Times повідомляли про такі наміри.
"Оскільки ми працюємо над новими умовами торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деякі короткострокові заходи, включаючи паузу у відвантаженні в квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- і довгострокові плани", - наголосили в електронному повідомленні JLR.
У Reuters підкреслили, що британська автомобільна промисловість, в якій працює 200 тисяч людей, значно постраждала від нових мит. За інформацією галузевої організації SMMT, США є другим за величиною імпортером автомобілів британського виробництва після ЄС, на який припадає майже 20%.
У компанії Jaguar Land Rover додали, що США є важливим ринком збуту для її розкішних брендів. Кожного року компанія продає 400 тисяч Range Rover Sports, Defenders та інших моделей, а експорт до США становить майже чверть продажів.
"25-відсоткове мито на імпортні автомобілі та легкі вантажівки в США набуло чинності 3 квітня, наступного дня після того, як Трамп оголосив про мита на інші товари з різних країн світу. Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном. Видання The Times повідомило, що компанія Jaguar Land Rover вже має кількамісячний запас автомобілів у США, які не підпадатимуть під дію нових мит", - нагадали у Reuters.
Мита Трампа - останні новини
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив, що його країна не проти домовитися з Трампом щодо мит. Проте він наголосив, що Чехія має у своєму розпорядженні жорсткі контрзаходи.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував скандальні мита Трампа. За його словами, у минулому альянс вже бачив багато прикладів розбіжностей в економічних поглядах.