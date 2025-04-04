Марк Рютте каже, що подібні торговельні суперечки між союзниками виникають не вперше.

Генсек НАТО Марк Рютте не наважився визнати, що американські мита на імпорт порушують один з ключових пунктів статуту НАТО. Про це пише The Guardian.

Видання зауважує що в угоді про створення НАТО стаття 2 зокрема наголошує, що учасники альянсу повинні прагнути "усувати конфлікти у своїй міжнародній економічній політиці та заохочувати економічну співпрацю" між собою. І початково Рютте взагалі не хотів коментувати питання американських мит у цьому контексті.

"Моя роль глибоко зосереджена на захисті території НАТО, і тому я не коментую інші речі, безпосередньо пов’язані з захистом НАТО, євро, Атлантики і, звичайно, коли йдеться про Індо-Тихоокеанський регіон", – каже він.

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Але зрештою журналісти таки витиснули з генсека НАТО досить м’яку заяву, в якій він уник прямої критики на адресу Трампа.

"У минулому ми бачили багато прикладів розбіжностей у поглядах, боротьби за тарифи. Це траплялося раніше, але це не порушувало другу статтю", - сказав Рютте.

Нові американські мита: як реагують партнери США

Як писав УНІАН, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі звинуватила Дональда Трампа у неповазі до ключових торговельних партнерів США через запровадження високого мита на імпорт. Вона також попередила, що відносини США з партнерами вже ніколи не будуть такими, як донедавна.

Також ми розповідали, що Європа наразі стримано реагує на запровадження американських мит. Разом з тим Єврокомісія вже готує пакет тарифних заходів у відповідь на американські мита проти Європи.

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