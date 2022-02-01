В уряді зазначають, що в Україні існує ризик збройного конфлікту.

Канадський уряд закликає всіх своїх громадян покинути територію України.

Також влада Канади просить уникати будь-яких поїздок в Україну. Відповідну інформацію опублікували на сайті уряду.

"Уникайте будь-яких поїздок в Україну через постійні загрози з боку Росії і ризику збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви повинні виїхати, поки доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПосольство США запропонувало американцям шляхи евакуації з УкраїниВ уряді зазначають, що в Україні існує ризик збройного конфлікту.

"З листопада 2021 року посилилися загрози з боку Росії і нарощування військової потужності біля кордону з Україною і в незаконно окупованому Криму. Умови безпеки непередбачувані і можуть погіршитися без попередження", - впевнені в канадському уряді.

У заяві також повідомляють, що військові дії Росії в Україні можуть порушити транспортні маршрути і послуги по всій країні.

"Рейси можуть бути зірвані або скасовані в короткі терміни, що призведе до затримки вильоту. Вони також можуть стати дефіцитними, що ускладнить ваш виїзд з країни. Доступ до телекомунікацій також може бути перерваний у будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні. Міністерство тимчасово відкликало з України другорядних канадських співробітників і членів їх сімей.

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