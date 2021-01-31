Протестувальники в масках, однак порушують правила, що забороняють публічні збори.

У столиці Угорщини Будапешті триває акція протесту проти карантинних обмежень.

Читайте такожНімецькі військові допоможуть Португалії боротися з коронавірусомПро це повідомляє Reuters.

Серед протестувальників - працівники ресторанної галузі. Зазначається, що принаймні 100 ресторанів планують відновити роботу, попри підвищення штрафів за порушення карантинних обмежень.

"Нам набридло масове знищення підприємств", - заявили організатори акції протесту.

Протестувальники в масках, але порушують правила, які забороняють публічні збори.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що може почати ослаблення заходів тільки в тому випадку, якщо кількість випадків інфікування Covid-19 впаде або ж зросте кількість вакцинованих громадян.

За даними сайту Worldometers, Угорщина перебуває на 39-му місці за кількістю виявлених випадків Covid-19. З початку карантину інфіковано 364 909 осіб, з яких 12 374 випадків летальні.

Що цьому передувало

Уряд Угорщини продовжив частковий локдаун.

У країні тривають обмеження на роботу готелів і ресторанів, їжу дозволяється замовляти тільки навинос.

Також залишається комендантська година з восьмої вечора до п'ятої ранку.

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Автор: УНІАН