Дуда заявив, що сподівається на те, що Навроцький уважно розгляне міжнародну ситуацію і польсько-українські відносини.

Нинішній президент Польщі Анджей Дуда збирається обговорити з новообраним лідером країни Каролем Навроцьким питання підтримки членства України в Євросоюзі та НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю LRT.

Журналісти запитали у Дуди, як зміняться польсько-українські відносини з огляду на те, що Навроцький не підтримує членство України в ЄС і НАТО. Він відповів, що ще поговорить про це зі своїм наступником.

"Як ви знаєте, у мене інша думка, але вона випливає з мого президентського досвіду, тобто майже 10 років, протягом яких я обіймав посаду президента Польщі, з усіх знань, накопичених мною за ці роки, і я, безумовно, захочу поділитися ними хоча б частково, говорячи з новообраним президентом", - сказав Дуда.

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Президент Польщі заявив, що сподівається на те, що Навроцький уважно розгляне міжнародну ситуацію і польсько-українські відносини.

"Як ми говоримо в Польщі, трохи виходить так, що думка залежить від місця сидіння. Крісло президента Польщі - незвичайне місце, і з цього крісла світ має дещо інший вигляд", - додав Дуда.

Навроцький став новим президентом Польщі - що відомо

Раніше Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі. Він набрав 50,89% голосів виборців.

Нагадаємо, що Навроцький є консервативним істориком, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". Він виступає за традиційні цінності, обмеження впливу Євросоюзу на політику його країни, а також за обережну політику щодо вступу України до НАТО та ЄС.

Крім того, Навроцький говорив про те, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації". Також він заявляв, що готовий відмовитися відправляти польських солдатів в Україну.

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