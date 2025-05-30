Серед іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".

Більшість громадян України нічого не знають про Волинську трагедію. З такою заявою виступив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Kanał Zero.

Коментуючи цю тему польський президент згадав розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої той нібито визнав, що мало знає про ці події, адже за часів СРСР цю тему в школах не проходили.

Виходячи з цього, Дуда припустив, що про Волинську трагедію не знає і більшість українців, тому й "дивуються, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків".

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"Проблема в тому, що комуністи замовчували і приховували цей злочин, тому про це немає жодного знання в українському суспільстві", - сказав Дуда.

Він додав, що йому видається дивним, коли в Україні його "обіймають та дякують люди, у яких на рукавад пов’язки в бандерівських кольорах". Дуда зазначив, що поляки не можуть цього прийняти і Польща "ніколи не визнає ОУН-УПА борцями за свободу". Він назвав її лідерів "злочинцями та геноцидниками".

Волинська трагедія: новини

В 2017 році через знесення пам'ятників воїнам УПА в Польщі Україна заборонила ексгумацію польських жертв Волинської трагедії.

В листопаді 2024 року міністри закордонних справ України та Польщі змогли домовитися про зняття мораторію. У відповідь Польща зобов'язалася приділити належну увагу місцям пам'яті українців на польській території.

А нещодавно ЗМІ дізналися, як просувається ексгумація жертв Волинської трагедії. Польська сторона заявила, що такого високого рівня експертизи раніше ще не проводили.

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