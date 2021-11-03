Українці були у складі екіпажу літака Ан-12, який розбився поблизу Іркутська.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що у Росії внаслідок катастрофи літака Ан-12 загинуло двоє українських громадян.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у мікроблозі Twitter.

"За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи", - написав Ніколенко.

Telegram-канал "Mash" назвав імена загиблих громадян України: Олег Валерійович Щучко та Олександр Борисович Чуприненко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, під російським містом Іркутськ розбився літак Ан-12, який слідував за маршрутом Якутськ-Іркутськ. За одними даними, на борту перебували лише семеро членів екіпажу. За іншими - на борту було лише двоє пілотів і вантаж. За попередніми даними, усі, хто перебував на борту літака, загинули. Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

Нагадаємо, у вересні у Росії розбився літак з 16 пасажирами на борту, чотири людини загинули.

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Автор: Віталій Саєнко