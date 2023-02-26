Війну РФ проти України в МЗС Казахстану назвали "українською кризою".

Казахстан підтримав запропонований Китаєм "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни.

"Республіка Казахстан вітає позицію Китайської Народної Республіки щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до основоположних принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС Казахстану.

Зазначається, що Казахстан підтримує мирне вирішення проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. В установі також закликають, щоб "залучені до військового конфлікту сторони проявили добру волю, припинили бойові дії та скоріше сіли за стіл переговорів, а світове співтовариство всіляко сприяло дипломатичному вирішенню ситуації".

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"Мирний план" Китаю: реакція світу

24 лютого 2023 року Китай представив "мирний план" по закінченню війни в Україні, де війну назвали "українською кризою". Документ містить 12 пунктів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Пекіна, при цьому погодившись з пунктом про недопущення застосування ядерної зброї.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що цей план могли б не продовжувати після першого пункту, де йдеться про повагу до суверенітету. Він додав, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського президента Володимира Путіна.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що оцінює відповідну ініціативу Китаю скоріше, як думки щодо ситуації, а не реальні пропозиції.

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