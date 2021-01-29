Колишній радянський шпигун розповів, як агенти спецслужби вдавали, ніби "надзвичайно вражені особистістю" Трампа, щоб він виконував потрібну роботу.

Дональда Трампа "обробляли" як російський актив впродовж 40 років. І він справді виявився готовим повторювати пропаганду, націлену проти Заходу, чому раділи в Москві.

Про це The Guardian розповів колишній шпигун КДБ. Юрій Швець, якого спецслужба СРСР заслала у Вашингтон в 1980-х роках, порівнює 45-го президента США з "Кембриджською п'ятіркою" - британською шпигунською групою, яка передавала таємниці Москві в часи Другої світової війни й на початку Холодної війни. Зараз Швецю 67 років. Він став головним джерелом інформації для нової книги журналіста Крейга Ангера під назвою "Американський компромат".

Читайте такожPolitico: Байден жорстко заговорив з Росією, і республіканці заздрять цьому"Це приклад того, як людей вербують, коли вони ще студенти, а потім вони обіймають важливі посади. Щось подібне сталося з Трампом", - сказав під час телефонної розмови Швець, який живе в штаті Вірджинія.

У 80-х, будучи майором КДБ, він працював у Вашингтоні, видаючи себе за журналіста інформаційної агенції ТАСС. На постійне проживання в США Швець переїхав в 1993 році, а згодом отримав американське громадянство. Він працював як слідчий з питань корпоративної безпеки і був партнером іншого російського екс-шпигуна Олександра Литвиненка. Останнього вбили в Лондоні в 2006 році.

Ангер описує, як Трамп вперше потрапив на "російський радар" в 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною - чеською моделлю Іваною Зелнічковою. Трамп став ціллю шпигунської операції, якою керувала розвідка Чехословаччини спільно з КДБ. Через три роки Трамп почав своє перше велике будівництво - готель Grand Hyatt New York поблизу історичного вокзалу Грант-Сентрал у Нью-Йорку. Для свого нового готелю Трамп придбав 200 телевізорів у Семена Кисліна, емігранта з СРСР, який був співвласником компанії Joy-Lud на П'ятій авеню.

За словами Швеця, Joy-Lud була під контролем КДБ, а Кислін працював як "агент-коректувальник", який ідентифікував Трампа, молодого бізнесмена на підйомі, як потенційний актив. Сам Кислін заперечує будь-які відносини з КДБ.

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"З позиції КДБ це був наступ зачаруванням. Вони зібрали багато інформації про особистість Трампа, тож вони знали, ким він був. Складалося враження, що він надзвичайно уразливий інтелектуально і психологічно, він піддавався лестощам. І ось цим вони й скористалися. Вони вдавали, ніби були неймовірно вражені його особистістю й вважали, що це саме той, хто повинен стати президентом США одного дня. Ніби саме такі люди можуть змінити світ. Вони годували його цими так званими "активними заходами". І це спрацювало. На той час це було величезне досягнення для КДБ", - розповів колишній майор радянської спецслужби.

Невдовзі після повернення в США Трамп почав досліджувати можливості балотуватися в президенти від Республіканської партії. Він навіть провів передвиборчий мітинг в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. Першого вересня він розмістив рекламу на всю сторінку в New York Times, Washington Post і Boston Globe із заголовком: "В Американській політиці щодо зовнішньої оборони немає нічого, що не можна було б виправити за допомогою дрібки рішучості".

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Всі ці химерні дії стали приводом для подиву й радості в Москві. Через кілька днів Швеця, який на той час повернувся додому, викликали в перше головне управління КДБ в Ясенево. Там він отримав таємне повідомлення, в якому рекламу Трампа називали "успішним активним заходом", виконаним новим активом КДБ.

"Це було безпрецедентно. Я досить добре знайомий з активними заходами КДБ на початку 70-х і у 80-х роках. А також з активними діями Росії. І я ніколи не чув про щось подібне, поки Трамп не став президентом країни. Тому що це було просто безглуздо. Було важко повірити, що хтось опублікує під своїм іменем таке. І це вразисть серйозних людей на Заході. Але саме так і сталося. І, зрештою, цей чоловік став президентом", - сказав Швець.

Перемогу Трампа на виборах в 2016 році знову зустріли з радістю в Москві. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер не встановив факту змови між членами передвиборчої команди Трампа і Росією. Але "Московський центр" - ініціатива Center for American Progress Action Fund - виявив, що кампанія Трампа і перехідна команда мала щонайменше 272 відомих контакти і щонайменше 38 відомих зустрічей з російськими оперативниками.

Читайте такожPolitico: Розслабтеся, Трамп не повернеться"Для мене звіт Мюллера був великим розчаруванням, тому що люди очікували, що це буде жорстке розслідування всіх зв'язків між Трампом і Москвою. А насправді ми отримали лише розслідування проблем, пов'язаних зі злочинами. Аспекти контррозвідки у відносинах між Трампом і Москвою не були розглянуті", - сказав Швець, який провів власне розслідування.

Він додав, що своє розслідування він провів для того, щоб виправити це. А тоді почав співпрацювати з Крейгом Ангером.

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Переклад: Лесь Димань