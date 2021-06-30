Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «серйозний інцидент» поставив під загрозу зусилля КНДР щодо запобігання коронавірусу у країні та звільнив кількох топ-чиновників. Офіційно ж Північна Корея не підтвердила жодного випадку COVID-19 у країні.
Про це пише агентство Yonhap з посиланням на повідомлення Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA) КНДР.
Під час засідання Політбюро владної Трудової партії Північної Кореї диктатор засудив посадовців за нехтування своїми обов'язками щодо боротьби з COVID-19.
Він заявив, що чиновники спричинили «серйозний інцидент, який створює величезну кризу для безпеки нації та її народу».
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Відомо, що звільнені були декілька членів політбюро, секретарі центрального комітету та чиновники кількох державних установ. Однак у KCNA не уточнили, чи були вони пов’язані з «нехтуванням своїми обов'язками», про які казав Кім Чен Ин.
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