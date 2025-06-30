Він відповів не останні заяви Пєскова.

Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог назвав останні заяви Москви щодо мирних переговорів оруеллівськими (порівняння з маніпуляціями у відомому романі Джорджа Орвелла "1984").

У мікроблозі X Келлог опублікував відповідь на слова прессекретаря кремлівського правителя Дмитра Пєскова про те, що темпи переговорів залежать від української позиції та ефективності американського посередництва. За словами посланника, звинувачення США та України у гальмуванні цього процесу є безпідставними:

"Президент Трамп був послідовним і непохитним у досягненні прогресу для припинення війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні".

Переговори між Росією та Україною

Як відомо, останній раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 2 червня у Стамбулі за посередництва Туреччини.

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Сторони домовилися про обміни військовополоненими й тілами загиблих - кілька таких обмінів уже відбулися. Додому повернулися українські захисники, які тривалий час перебували у неволі.

Згідно з російським "меморандумом" про кроки щодо припинення вогню, Україна має визнати анексію Криму, відмовитися від чотирьох своїх областей, забути про вступ до НАТО, припинити мобілізацію та отримання допомоги від західних союзників та інше.

Натомість Київ наполягає на негайному 30-денному припиненні вогню без попередніх умов, як це раніше запропонували Сполучені Штати Америки.

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