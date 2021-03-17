Новини світу: італійські пожежники врятували кота непрямим масажем серця
В італійському місті Монтебелло-Вічентіно пожежники врятували кота, зробивши йому непрямий масаж серця.
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«Приїхали на виклик гасити гараж. І в процесі побачили кота без свідомості, який наковтався диму», - йдеться в сюжеті.
Тварину винесли у двір, поклали на землю, під'єднали кисневу маску та зробили непрямий масаж серця. Незабаром кіт прийшов до тями та возз'єднався із господарями.
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