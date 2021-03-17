Пожежники зробили коту непрямий масаж серця.

В італійському місті Монтебелло-Вічентіно пожежники врятували кота, зробивши йому непрямий масаж серця.

Читайте такожЗбиралися продати: у Німеччині врятували від контрабандистів 101 цуценя (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Приїхали на виклик гасити гараж. І в процесі побачили кота без свідомості, який наковтався диму», - йдеться в сюжеті.

Тварину винесли у двір, поклали на землю, під'єднали кисневу маску та зробили непрямий масаж серця. Незабаром кіт прийшов до тями та возз'єднався із господарями.

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Автор: УНІАН