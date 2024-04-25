Супутникові знімки показали, що судно пришвартоване в судноремонтному заводі.

Китай, на який тиснуть через підтримку РФ, надає причал для російського вантажного судна, що перебуває під санкціями США і причетне до постачання північнокорейської зброї до Росії, пише Reuters з посиланням на отримані супутникові знімки.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) заявив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, що, як вважають, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Чжецзян.

Супутникові знімки показали, що "Ангара" пришвартована до судноремонтного заводу Zhoushan Xinya Shipyard, який на своєму сайті зазначає, що є найбільшою приватною судноремонтною компанією Китаю.

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Корабель також був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), який був ненадовго ввімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки, під час проходження жвавої ділянки Корейської протоки на шляху до Китаю.

RUSI повідомило, що перед прибуттям до Китаю 9 лютого, ймовірно, для ремонту або технічного обслуговування, "Ангара" в січні стояла в північнокорейських і російських портах з вимкненим транспондером. Він знову перестав передавати сигнали невдовзі після прибуття до Китаю.

Що відомо про судно

Судно, що потрапило під санкції США в травні 2022 року, здійснило щонайменше 11 поставок між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому не відомі деталі, пов'язані з "Ангарою". Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що не має інформації з цього приводу. Речник Державного департаменту США заявив, що йому відомо про "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що "Ангара" зараз пришвартована в китайському порту, і що він підняв це питання перед китайською владою.

Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI, сказав, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, було пришвартоване на його верфі.

"Якщо він дозволить "Ангарі" вийти з порту без перевірки і нещодавно відремонтованою, то це свідчить про те, що Китай, швидше за все, не вживатиме жодних заходів щодо цих російських суден", – сказав Бірн.

Посилення тиску на Китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен в середу, 24 квітня, прибув з візитом до Китаю через зростаюче занепокоєння країни тим, що війна РФ проти України стала можливою завдяки китайській військовій допомозі для Москви.

Раніше УНІАН писав, що США готують проект санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон сподівається, що такі важелі зупинять комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва.

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