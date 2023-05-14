Зміцнення співпраці двох країн може призвести до непрогнозованих наслідків, враховуючи військову агресію РФ проти України.

Глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі висловив занепокоєння у зв'язку з активізацією військового співробітництва між Москвою і Пекіном та вказав на регулярні авіарозвідки і військово-морські навчання, які сторони реалізують навколо його держави.

Про це чиновник згадав під час свого виступу в Швеції в рамках зустрічі глава МЗС Європи та країн Індо-Тихоокеанського регіону, пише Japan Today.

"Китай і Росія зміцнюють своє військове співробітництво, включаючи спільні польоти своїх бомбардувальників і спільні військово-морські навчання в околицях Японії", - зазначив він.

Хаясі вважає, що відповідні маневри Китай розгорнув, щоб домогтися бажаного статусу-кво в Східній і Південно-китайській акваторіях. Також він звернув увагу на ескалацію військових дій навколо Тайваню, стосовно якого Пекін має свої геополітичні амбіції.

Окремо під час свого виступу Міністр торкнувся ситуації в Україні. За його словами, війна, яку розв'язала Росія, стала ударом для основи міжнародного порядку у світі. Тому, з урахуванням посилення військового співробітництва між КНР і РФ, ситуація з безпекою в Тихому океані стала ще більш непередбачуваною.

"Після агресії РФ проти України ситуація з безпекою тут, в Європі, і ситуація з безпекою в Тихому океані нероздільні", - вважає він.

Захід і ЄС вважають, що Китай готується до захоплення Тайваню

Нагадаємо, що між Китаєм і США значно погіршилися відносини в серпні 2022 року після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на територію півострова. Тоді в Пекіні розцінили її вчинок, як неповагу і порушення власного суверенітету. Після цього питання про захоплення Тайваню стало більш "гострим".

Зокрема, про тривожні тенденції повідомив глава МЗС Тайваню Джозеф У. він упевнений, що Пекін планує напасти на його країну і активно готується до військових дій.

Це також турбує ЄС та Захід. Зокрема, Адміністрація Байдена готує для країни масштабний пакет військової допомоги на суму в 500 мільйонів доларів, а глава дипломатії ЄС Боррель закликав європейські військово-морські сили ретельніше патрулювати акваторію Тихого океану.

Відзначимо, що крім військової напруги, пов'язаної з тайванським питанням, у Японії є свій конфлікт інтересів з КНР. Йдеться про територію Курильських островів. Зокрема, за даними Kyodo News, голова КНР Сі Цзіньпінь не визнав Курильські острови частиною Японії під час недавніх переговорів з Володимиром Путіним у Москві.

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