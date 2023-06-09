Начальник Головного штабу Центральної військової ради КНР провів відеонараду з начальником Генштабу ЗС РФ.

Китай і Росія планують провести спільні військові навчання цього року, підтвердили вищі генерали кожної сторони на віртуальній зустрічі в п'ятницю. Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство оборони Китаю.

Зазначається, що начальник головного штабу Центральної військової ради КНР провів відеонараду з начальником генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

"Зустріч відбулася з метою "обміну думками про реалізацію консенсусу глав двох держав і поглиблення співпраці між двома арміями", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Китаю.

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Вйськове співробітництво Китаю та Росії

Раніше в Японії заявили, що стурбовані активізацією авіарозвідки і військово-морських навчань Китаю і Росії у їхньому регіоні.

6 червня Китай і Росія провели спільні навчання ВПС над Японським морем.

У ЗМІ також періодично з'являється інформація про постачання Китаєм зброї в Росію, хоча Китай ці факти заперечує.

Зокрема, за інформацією Politico, Китай поставляє в Росію гвинтівки та бронежилети. А The New York Times у березні повідомляв, що Китай з початку повномасштабної війни РФ в Україні відправив до Росії дронів на суму понад $12 мільйонів.

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