Виробник забороняє використовувати їх у військових цілях.

Міністерство оборони Білорусі планує закупити для армії партію FPV-дронів, їх можуть використовувати для навчання операторів БПЛА.

Про це повідомляє моніторинговий OSINT-проект Беларускі Гаюн. За їхніми даними, до кінця року Міноборони хоче купити 16 китайських безпілотних апаратів Chimera CX10. Дрон розвиває швидкість до 140 км/год і несе корисне навантаження від 1,5 до 2,5 кг. Максимальна висота польоту - 6 тисяч метрів.

"В офіційному інтернет-магазині компанії один БЛА Chimera CX10 коштує $329,99. Однак МО РБ планує витратити на закупівлю ≈ BYN 460 000, або по $8 951 за один безпілотник", - зазначають аналітики. Відео дня

Така різниця в ціні може вказувати або на те, що Міноборони хоче купити додаткові комплектуючі, або на корупцію. Проєкт нагадує, що цієї весни для 927-го центру центру підготовки та застосування безпілотних авіаційних комплексів закупили обладнання для тренажерів пілотування FPV-дронів.

На сайті виробника безпілотників зазначено, що продукцію iFlight можна використовувати тільки в цивільних цілях. Заборонено використання, пов'язане з військовими діями і терористичною діяльністю. "Гаюн" зазначає, що дрони купуватимуть через посередників.

БПЛА в Білорусі

За даними проєкту, у плани Міноборони на цей рік входить закупівля 13 російських БПЛА Supercam S350, до 10 тактичних розвіддронів "Беркут-3" і 9 китайських безпілотників EVO MAX 4Т, EVO MAX 4N і Dragonfish Standard.

Раніше повідомлялося, що на військовому параді в Мінську дрон-камікадзе "Герань-2" у складі комплексу "Кочівник" представили як нову білоруську розробку.

Вас також можуть зацікавити новини: