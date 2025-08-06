У Китаї наголосили, що прагнуть мирних переговорів у закінченні російсько-української війни.

В уряді Китаю заперечили причетність своїх громадян до участі у російсько-українській війні. Там наголосили, що неодноразово застерігали китайців від участі у збройних конфліктах в інших країнах. Про це заявили в офісі речника МЗС КНР на запит "Укрінформу".

"Уряд Китаю опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів в інших країнах та уникати будь-якої участі в таких конфліктах, особливо участі у військових операціях будь-якої сторони", - зазначили у повідомленні, коментуючи останні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що бійці ЗСУ бачать на Вовчанському напрямку найманців з кількох країн, серед яких і КНР.

У МЗС Китаю підкреслили, що позиція країни щодо "української кризи" (так КНР називає війну РФ проти України - УНІАН), залишається "послідовною та чіткою".

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"Ми прагнемо сприяти мирним переговорам та якнайшвидшому припиненню вогню", - додали у відомстві.

Участь китайських найманців у війні - що відомо

Нагадаємо, Зеленський під час візиту на Вовчанський напрямок заявив, що українські військові фіксують участь у боях на боці Росії найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - зазначив глава держави.

Водночас один з полонених китайських солдатів, який пішов воювати проти України, розповів, чому прийняв таке рішення. За словами чоловіка, йому потрібні були гроші для відкриття власного ресторану, а також він додав, що має борги.

"Росіяни поводяться з нами, як з собаками. Я був у Вовчанську, і всю дорогу, поки йшов сюди, скрізь були трупи. Там загинуло дуже багато людей, і росіяни своїм не допомагають. Якщо когось поранило, його добивали, щоб полегшити собі ношу", - розповів окупант.

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