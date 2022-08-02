Пекін на час передбачуваного візиту анонсував чергові військові навчання.

Вже сьогодні очікується візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Армія Тайваню посилила боєготовність, армія КНР продовжила навчання в регіоні.

Як повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню (CNA), з 8:00 2 серпня (1:00 за Києвом) до 12:00 (7:00 за Києвом) 4 серпня національна армія посилить боєготовність.

У армії Тайваню два рівня бойової готовності - "період звичайної бойової готовності" (мирний час) і "період оборонних боїв" (воєнний час).

Наразі рівнем боєготовності залишається "період звичайної бойової готовності". Його можуть відповідним чином скорегувати у разі загрози з боку армії КНР.

Нагадаємо, за інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі почне свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, повинна вже завтра.

Реакція Китаю на візит Пелосі

Пекін напередодні візиту Пелосі на Тайвань провів низку навчань з бойовою стрільбою у Тайванській протоці, Південно-Китайському і Східно-Китайському морях. У тому числі, проходили навчання з бойовою стрільбою у водах поблизу Пінтаня, провінція Фуцзянь (125 кілометрів від Тайваню).

Увечері 1 серпня КНР оголосила, що навчання проходитимуть в північно-східній частині острова Хайнань (близько 1200 кілометрів від Тайваню) з 0:00 2 серпня дня до 00:00 6-го числа (за місцевим часом).

Вранці у вівторок китайська область Фуцзянь (найближче до Тайваню) оголосила, що велику кількість авіарейсів було скасовано. Таке рішення пов'язують з майбутнім візитом Пелосі.

Під час регулярного брифінгу Міністерства закордонних справ Китаю в понеділок Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки" запланованого візиту Пелосі. Китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Раніше Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Що кажуть про візит до США

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Якщо візит відбудеться, Пелосі стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Американський президент Джо Байден зауважував, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

Водночас, за інформацією джерел CNN, він утримався від того, щоб прямо сказати Пелосі, щоб вона не їхала на Тайвань.

Напередодні передбачуваного візиту держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що рішення про візит "повністю за спікером".

"Конгрес - це незалежна, рівноправна гілка влади", - сказав він і попередив, що якщо візит відбудеться і в зв'язку з цим Китай спробує загострити напруженість,"це буде повністю на Пекіні".

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі своєю чергою повторив, що "нічого не змінилося" щодо американської "політики одного Китаю" про визнання Тайваню частиною Китаю.

"Ми не попадемося на гачок і не будемо брязкати зброєю", - сказав він.

За його словами США "не будуть залякані" і продовжуватимуть діяти в Індо-Тихоокеанському регіоні, прагнучи зберегти лінії зв'язку з Пекіном.

Він сказав, що адміністрація очікує, що "нацближчими днями Пекін продовжить використовувати підбурювальну риторику і дезінформацію". Але США, за його словами, як і раніше зосереджені на "спробах впоратися з напруженістю і, відверто кажучи, на управлінні одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі".

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