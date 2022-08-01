Потенційне відвідування острова наростило напругу у відносинах між двома країнами.

Очікуваний візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань викликав суворі попередження з боку Пекіна і зростаюче занепокоєння у Вашингтоні.

Демократ з Каліфорнії очолює делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні з зупинками в Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії, йдеться в заяві, опублікованій її офісом в неділю. У заяві та публічному маршруті Пелосі Тайвань не згадується, але високопоставлений представник уряду Тайваню і офіційний представник США повідомили CNN в понеділок, що в рамках свого турне Азією вона, як очікується, відвідає Тайвань і залишиться там на ніч. Поки неясно, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї.

Очікуваний візит відбувається на тлі нещодавніх припущень про те, що Пелосі, можливо, планує відвідати самоврядну демократичну країну з населенням 24 мільйони чоловік. Китай різко засудив потенційний візит, пообіцявши прийняти "рішучі і силові заходи", якщо він відбудеться. Минулого тижня Міністерство оборони Китаю повторило цю загрозу, попередивши: "Якщо США будуть наполягати на власному курсі, китайські військові ніколи не будуть сидіти, склавши руки".

Американські чиновники стурбовані тим, що заявлений візит буде зустрінутий військовою відповіддю з боку Китаю, що може призвести до найсерйознішої за останні десятиліття міжконтинентальної кризи.

Напруженість послужила приводом для тривалої телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном в четвер, в якій Сі попередив США не "грати з вогнем" в питанні Тайваню — хоча жодна зі сторін не підтвердила, чи обговорювалося те, що Ненсі Пелосі летить в Тайвань. Підготовка до дзвінка передувала повідомленням про можливу поїздку.

Чому Пекін обурений можливим візитом Пелосі?

Правляча комуністична партія Китаю вважає самоврядний демократичний Тайвань своєю територією — незважаючи на те, що ніколи не керувала ним — і не виключає застосування сили для "возз'єднання" острова з материковою частиною Китаю.

Протягом десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, починаючи від відтиснення його дипломатичних союзників і закінчуючи блокуванням його вступу в міжнародні організації. Будь-який крок, який, як здається, надає Тайваню відчуття міжнародної легітимності, викликає різке неприйняття з боку Китаю. І в очах Пекіна гучні закордонні візити тайваньських чиновників або візити іноземних чиновників на Тайвань саме це і роблять.

У 1995 році візит тодішнього тайванського президента Лі Денхуейя в США спровокував серйозну кризу в Тайванській протоці. Розгніваний поїздкою, Китай випустив ракети в води навколо Тайваню, і криза закінчилася тільки після того, як США направили в цей район дві авіаносні бойові групи в знак рішучої підтримки Тайбея.

В останні роки Тайвань відвідали американські делегації, що складалися з діючих і відставних чиновників і законодавців. Це викликало гнівну реакцію з боку Китаю, включаючи відправку військових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню.

Вище повідомлялася інформація про Ненсі Пелосі – хто така ця чиновниця, і яким політичним статусом вона володіє. Звідси можна зробити висновок, чому її потенційний візит ще більш провокаційний для Пекіна.

"Пелосі — третій державний чиновник в лінії наступності після президента і віце-президента, і я думаю, що китайці ставляться до цього дуже серйозно, — сказала Сьюзан Л. Ширк, голова Центру Китаю 21 століття в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго. — Тому вона дуже важлива фігура в американській політиці. Вона відрізняється від звичайного члена Конгресу".

Пелосі — давній критик китайської комуністичної партії. Вона засуджувала дії Пекіна в області прав людини, зустрічалася з демократичними дисидентами і Далай-ламою — духовним лідером Тибету у вигнанні, який залишається скалкою в боці китайського уряду.

У 1991 році Пелосі розгорнула прапор на пекінській площі Тяньаньмень в пам'ять про жертви масових вбивств продемократичних демонстрантів в 1989 році. А зовсім недавно вона висловила підтримку продемократичним протестам в Гонконзі в 2019 році.

Чому потенційна поїздка розпалює напруженість між США та Китаєм?

Пекін попередив, що поїздка Пелосі, якщо вона відбудеться, матиме "серйозний негативний вплив на політичні основи китайсько-американських відносин".

США офіційно змінили дипломатичний курс з Тайбея на Пекін в 1979 році, але довгий час дотримувалися делікатного середнього шляху. Вашингтон визнає Китайську Народну Республіку як єдиний законний уряд Китаю, але підтримує тісні неофіційні зв'язки з Тайванем.

США також постачають Тайваню оборонну зброю, відповідно до положень прийнятого кілька десятиліть тому Закону про взаємини з Тайванем, але при цьому навмисно не уточнюють, чи будуть вони захищати Тайвань у разі китайського вторгнення — така політика відома як "стратегічна двозначність".

Авторитарний поворот Китаю під керівництвом Сі і різке погіршення відносин з Вашингтоном призвели до того, що Тайвань опинився на орбіті США. Це розлютило Пекін, який звинуватив Вашингтон в "розігруванні тайванської карти" для стримування зростання Китаю.

США, тим часом, активізували свою взаємодію з Тайванем, схваливши продаж зброї і відправивши делегації на острів.

З тих пір, як у березні 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав Закон про поїздки на Тайвань, американські чиновники та законодавці здійснили понад 20 відвідувань острова. Закон 2018 року заохочує візити офіційних осіб США і Тайваню на всіх рівнях.

Тайвань зайняв важливе місце в телефонній розмові Сі і Байдена тривалістю 2 години і 17 хвилин, в ході якої китайський лідер закликав Вашингтон дотримуватися існуючих угод з Пекіном "на словах і на ділі", згідно із заявою Міністерства закордонних справ Китаю. У заяві додається, що Китай буде "рішуче захищати" свій національний суверенітет. Байден, у свою чергу, повторив, що політика США "не змінилася", згідно з повідомленням від Білого дому.

"Сполучені Штати рішуче виступають проти односторонніх зусиль, спрямованих на зміну статус-кво або підриву миру та стабільності через тайванську протоку", — сказав Байден, згідно із заявою.

Чи відвідував спікер Палати представників США Тайвань?

Заявлена поїздка Пелосі — не перший випадок відвідування Тайваню чинним спікером Палати представників США. У 1997 році Ньют Гінгріч прибув у Тайбей всього через кілька днів після поїздки в Пекін і Шанхай. Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало Гінгріча після його візиту на Тайвань, але реакція обмежилася риторикою. А цього разу Пекін заявив, що все буде по-іншому.

Двадцять п'ять років по тому Китай став сильнішим, могутнішим і впевненішим, а його лідер Сі дав зрозуміти, що Пекін більше не потерпить ніяких видимих образ або викликів своїм інтересам.

"Китай в змозі бути більш напористим, нав'язувати витрати і наслідки країнам, які не враховують інтереси Китаю в своїй політиці або діях", — говорить Дрю Томпсон, запрошений старший науковий співробітник школи державної політики імені Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру.

Але якщо Ненсі Пелосі літак все-таки приземлиться на Тайвані, рішення не включати зупинку в офіційний маршрут "зберігає неофіційний характер візиту" і має стати "хорошим результатом для Пекіна і американо-китайських відносин", додав Томпсон в Twitter після публікації заяви Пелосі в неділю.

Вибір часу для поїздки

Передбачуваний візит Пелосі також відбудеться в непростий для Китаю час. Спікер Палати представників раніше планувала очолити делегацію Конгресу США на Тайвань в квітні, але відклала поїздку після того, як у неї був виявлений Covid-19.

1 серпня китайські військові відзначають річницю свого заснування, а Сі, найвпливовіший лідер країни за останні десятиліття, готується порушити умовності і претендувати на третій термін на 20-му з'їзді Комуністичної партії восени цього року. Очікується, що в серпні китайські лідери також зберуться на приморському курорті Бейдайхе на свій щорічний літній конклав, де за закритими дверима обговорюють кадрові перестановки і політичні ідеї.

"Це дуже напружений час у внутрішній політиці Китаю, — сказала Ширк. [Сі] сам і багато інших представників еліти в Китаї будуть розглядати візит Пелосі як приниження Сі Цзіньпіна [і] його керівництва. А це означає, що він буде змушений відреагувати таким чином, щоб продемонструвати свою силу".

Хоча політично чутливий час може викликати більш сильну реакцію Пекіна, деякі експерти вважають, що це також може означати, що Комуністична партія хоче забезпечити стабільність і не допустити виходу ситуації з-під контролю.

"Зараз, відверто кажучи, не найкращий час для Сі Цзіньпіна провокувати військовий конфлікт прямо перед 20-м з'їздом партії. В інтересах Сі Цзіньпіна раціонально управляти ситуацією і не провокувати кризу на додаток до всіх інших криз, з якими йому доводиться мати справу", — сказав Томпсон, посилаючись на уповільнення економіки Китаю, поглиблення кризи нерухомості, зростання безробіття і постійну боротьбу за стримування спорадичних спалахів в рамках політики "нульового ковіда".

Як відреагує Китай?

В КНР не уточнили, які "силові заходи" планують вжити, але деякі китайські аналітики кажуть, що реакція Пекіна може включати військову складову.

"Китай відповість безпрецедентними контрзаходами — найсильнішими, які він коли-небудь здійснював з часів кризи в Тайванській протоці", — сказав Ши Іньхун, професор міжнародних відносин в китайському університеті Женьмінь.

У приватному порядку чиновники адміністрації Байдена висловили стурбованість тим, що Китай може спробувати оголосити безпольотну зону над Тайванем, щоб зірвати можливу поїздку, повідомив один з американських чиновників видавництву CNN.

Представники національної безпеки спокійно працюють над тим, щоб переконати Пелосі в тому, який ризик може представляти її потенційна поїздка на Тайвань, а Пентагон розробляє план безпеки, щоб використати кораблі і літаки для забезпечення її безпеки, якщо вона вирішить поїхати.

Проте американські чиновники постійно турбуються про те, що можуть статися прорахунки, або ненавмисні інциденти, або нещасні випадки, якщо Китай і США значно посилять свої повітряні і морські операції в регіоні.

США не очікують прямих ворожих дій з боку Пекіна під час потенційного візиту Пелосі. Принаймні п'ять чиновників Міністерства оборони назвали це дуже віддаленою можливістю і сказали, що Пентагон хоче, щоб громадська риторика була знижена.

Що сказав Тайвань про можливу поїздку Пелосі?

Тайвань дав мало коментарів з приводу поточної ситуації. Коли минулого тижня видання Financial Times вперше повідомило про потенційний візит Пелосі, Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що "не отримувало ніякої інформації" про візит.

Під час регулярного брифінгу в четвер представник Міністерства підтвердив, що не отримав жодної конкретної інформації про те, чи відвідає Ненсі Пелосі Тайвань, і "не має подальших коментарів" з цього питання.

"Запрошення членів Конгресу США відвідати Тайвань вже давно знаходиться в центрі уваги Міністерства закордонних справ Тайваню і нашого Тайбейського економічного і культурного представництва в США", — сказала прес-секретар Джоанн Оу.

Ні президент Цай Інвень, ні президентська канцелярія не робили заяв з приводу можливої поїздки Пелосі. У середу прем'єр-міністр Тайваню Су Ценг-Чанг заявив, що острів вітає будь-яких дружніх гостей з-за кордону. "Ми дуже вдячні спікеру Пелосі за її сильну підтримку і доброту по відношенню до Тайваню протягом багатьох років", — сказав він.

Хоча міжнародні ЗМІ уважно стежать за подіями, ескалація напруженості навряд чи потрапила в заголовки новин на Тайвані на цьому тижні. Тайванські ЗМІ в основному зосередилися на майбутніх місцевих виборах і тайваньських військових навчаннях. Раніше тайванські чиновники публічно вітали візити американських делегацій, розглядаючи їх як знак підтримки з боку Вашингтона.

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