Один десантник запустив крилатий безпілотник, схожий на горобця.

Спецпризначенці Китаю продемонстрували електричні скейтборди, реактивні дошки для серфінгу та інші гаджети під час бойової демонстрації. Подію транслювали по телебаченню в четвер.

Як повідомляє Business Insider, державне військове телебачення Китаю транслювало навчання з живою стрільбою, які відбулися в Наньчанській піхотній академії в Цзянсі на честь 97-ї річниці Народно-визвольної армії.

У телевізійному сегменті кілька солдатів Jiaolong Commandos, елітного десантного підрозділу китайського флоту, показали, як катаються на реактивних дошках для серфінгу в озері. Один десантник запустив крилатий безпілотник, схожий на горобця.

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Пізніше кілька спецназівців, озброєних штурмовими гвинтівками, виїхали з-за смуги дерев на моторизованих скейтбордах, які, за словами диктора державного телебачення, були електричними.

Коли вони мчали асфальтованою дорогою, один коммандос на чолі групи тримав безпілотник, схожий на гігантського орла. Зрештою дрон злетів, коли він підкинув його в повітря, керуючи скейтбордом.

Коли вони увійшли в зону обстрілу цілей, один із військовослужбовців випустив ручний безпілотник із чотирма маленькими гвинтами, який врізався в стіну та вибухнув.

Коммандос просувалися полем на своїх скейтбордах, стріляючи по мішенях і запускаючи безпілотники. Після тренувальної операції група виїхала на пікапі.

Інші телевізійні демонстрації включали використання реактивного ранця, подібного до того, який випробувала Gravity Industries для Королівської морської піхоти Великої Британії, квадрокоптера для спостереження та дрона з дистанційним керуванням, який розривав паперову ціль.

Хоча особисті електричні транспортні засоби не використовуються в більш широкому масштабі, вони починають з’являтися в зонах бойових дій. Нещодавно російські військові блогери повідомили, що російські війська в Україні використовують електросамокати для тихого переміщення між позиціями.

Повідомлялося, що на Донбасі проросійські ополченці також використовували мотоцикли, щоб не бути поміченими безпілотниками.

Бойові дії в Україні підвищили інтерес у всьому світі до дешевшої та більш універсальної зброї, як-от FPV-безпілотники. Армія США, наприклад, запросила у своєму фінансовому бюджеті на 2025 рік 2,4 мільярда доларів на розробку недорогих безпілотників.

Китайські безпілотники на фронті в Україні

Хоча Китай заперечує поставки своїх безпілотників Україні та Росії, де факто вони широко використовуються обома сторонами на фронті. Зокрема невеликий комерційний дрон Mavic китайської фірми DJI вже став загальним іменем для розвідувальних дронів та дронів зі "скидами".

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, росіяни скуповують в Китаї дрони астрономічними партіями. Буквально викупають продукцію цілого заводу на рік вперед.

Також нещодавно стало відомо, що Китай спільно з РФ розробляє нову модель безпілотника, схожу на іранський "Шахед".

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