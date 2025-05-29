Співпраця Росії та КНДР серйозно порушує низку міжнародних санкцій.

Північна Корея відправила до РФ на допомогу у її війні проти України тисячі військових. В обмін на таку підтримку Москва відправила до Пхеньяна сучасну систему протиповітряної оборони.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що з кінця минулого року КНДР отримала від Росії щонайменше один зенитно-ракетний комплекс "Панцир". Також росіяни відправили системи радіолелектронної боротьби та іншу "військову підтримку", про що йдеться в звіті Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), яку створили 11 країни-члени ООН.

Такий крок з боку РФ є суттєвим порушенням санкцій, що свідчить про поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном після того, як лідери двох країни підписали в червні договір про стратегічну співпрацю. Ба більше, росіяни допомогли північнокорейцям з поліпшенням характеристик ракет.

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Окрім військового контингенту до Росії відправили також 8 тисяч північнокорейських робітників, яких задіяли в галузях будівництва та технологій. Міжнародні санкцій прямо забороняють найм громадян Північної Кореї за кордоном.

На додачу до вищезазначеного, Москва також надала Пхеньяну понад мільйон барелів палива з березня по жовтень минулого року.

"Принаймні в осяжному майбутньому Північна Корея і Росія мають намір продовжувати і надалі поглиблювати свою військову співпрацю всупереч відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН", – заявили в моніторинговій групі.

Співпраця Росії та КНДР

Як відомо, Північна Корея на чолі з Кім Чен Ином активно підтримує російську війну проти України. Пхеньян навіть відправляв до Росії своїх військових, які згодом брали участь у боях на території Курської області. Станом на 30 квітня втрати серед цього контингенту оцінювалися в 4700 осіб, з них біля 600 – вбитими.

Водночас Багатостороння група моніторингу санкцій стверджує, що у 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Наведені цифри значно перевищують оцінки, які лунали раніше.

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