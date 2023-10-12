Авіаносець залишиться в Пусані до наступного понеділка, щоб продемонструвати американську підтримку країни у протистоянні з КНДР.

Авіаносець США "Рональд Рейган" прибув до Південної Кореї в четвер, щоб продемонструвати американську підтримку країни у протистоянні з Північною Кореєю.

Як повідомляє The Washington Times, з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї, американський авіаносець "Рональд Рейган" та його бойова група прибули до південнокорейського порту Пусан після участі в тристоронніх південнокорейсько-американсько-японських морських навчаннях на початку цього тижня.

Зазначається, що авіаносець залишиться в Пусані до наступного понеділка в рамках двосторонньої угоди про посилення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейському півострові у відповідь на прогресуючу ядерну програму Північної Кореї.

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Це перше прибуття американського авіаносця в Південну Корею за шість місяців після того, як авіаносець Nimitz пришвартувався в Пусані наприкінці березня.

Очікується, що прибуття авіаносця розлютить Північну Корею, яка розглядає розміщення такого потужного військового активу США як серйозну загрозу безпеці. Коли "рональд Рейган" у жовтні 2022 року проводив спільні військові навчання з південнокорейськими силами, Північна Корея заявила, що розгортання авіаносця спричинило "значний негативний сплеск" у регіональній безпеці, і провела випробування балістичних ракет.

"Рональд Рейган" - що відомо про авіаносець

"Рональд Рейган" - атомний авіаносець типу "Німіц" ВМС США. Це один із найбільших військових кораблів у світі. Авіаносець названий на честь Рональда Рейгана, 40 президента США. Введений в дію 12 липня 2003 року, "Рональд Рейган" брав участь у різних військових операціях та навчаннях, включаючи підтримку операцій в Іраку та Афганістані. Він оснащений широким спектром літаків, включаючи винищувачі, літаки-розвідники та гелікоптери.

Відносини Південної Кореї та КНДР

Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що він буде домагатися призупинення міжкорейської військової угоди 2018 року. Мета – відновити спостереження за переміщенням військ Північної Кореї та підготуватися до можливого нападу.

Раніше південнокорейські військові зазначали, що КНДР готується до атаки на Південну Корею за тактикою ХАМАС.

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