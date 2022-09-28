Технічні характеристики ракети невідомі.

КНДР здійснила запуск балістичної ракети напередодні візиту віце-президента США Камали Харріс до Південної Кореї і спільних військових навчань двох держав.

Інформацією про це поділилося видання Yonhap з посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів.

Пуск ракети здійснили в середу, 28 вересня. Її технічні характеристики або невідомі, або не розкриваються широкому загалу. Ракету випустили в акваторії Японського моря.

Відео дня

Нагадаємо, три дні тому Північна Корея здійснила ще один пуск. Вона вистрілила балістичною ракетою малої дальності, яку теж направили в Японське море. Тим часом американські та південнокорейські військові попереджали, що КНДР може провести схожий "захід". США і Південна Корея зафіксували підготовку до випробування балістичної ракети підводних човнів (БРПЧ) в портовому місті Сінпхо, провінція Хамген-Намдо.

Візит віце-президента США до Південної Кореї: що відомо

Камала Харріс відвідає півострів на цьому тижні і зустрінеться з лідерами Японії і Південної Кореї. Вона відправиться в демілітаризовану зону між КНДР і Південною Кореєю. Тут віце-президент зустрінеться з військовослужбовцями, відвідає кілька об'єктів і прослухає оперативний брифінг від американського командування.

У п'ятницю американський авіаносець вперше за чотири роки прибув до Південної Кореї і приєднався до інших кораблів для участі в спільних навчаннях.

Північна Корея засудила розгортання сил США і прийдешні тренування за участю військових двох країн. У Пхеньяні назвали це репетицією війни і свідченням ворожої політики Вашингтона і Сеула.

Вас також можуть зацікавити новини: